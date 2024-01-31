На Кіровоградщині вночі працювали по ворожих "шахедах", без жертв та руйнувань - ОВА
Київ • УНН
Захисники у Кіровоградській області вночі працювали по безпілотниках Shahed, запущених ворогом, ніхто не постраждав і не було пошкоджень.
У Кіровоградській області цієї ночі працювали по ворожих ударних дронах типу Shahed, постраждалих та руйнувань не фіксувалося, повідомив у середу голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Цієї ночі оборонці неба знищили 14 ворожих шахедів. У тому числі і на Кіровоградщині. Без постраждалих та руйнувань
У небі над Україною вночі знищили 14 із 20 ворожих "шахедів"31.01.24, 08:19 • 22393 перегляди