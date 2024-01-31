В Кировоградской области ночью работали по вражеским "шахедам", без жертв и разрушений - ОВА

Мокрый снег и небольшой мороз: какой будет погода в Украине в первые дни февраля

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в начале февраля в Украине ожидается мокрый снег и небольшие морозы, 31 января без осадков, местами туман и гололедица.