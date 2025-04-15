Нікополь, Болгарія

На Дніпропетровщині через атаку дронів під землею застрягли 100 шахтарів

Через відключення електроенергії, спричинене атакою безпілотника в Криворізькому районі України, понад 100 шахтарів опинилися в пастці під землею, але деякі з них були врятовані.