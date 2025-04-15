Нікополь, Болгарія

У ніч на 19 квітня Дніпропетровська область була атакована російськими військами: вранці було збито 9 ракет, а вночі - ще 2, але деякі ракети влучили, пошкодивши об'єкти інфраструктури в Дніпрі, підприємство в Павлограді, спричинивши руйнування та жертви в Синельниковому та Нікопольському районі, у Дніпрі загинуло 2 людей, 15 отримали поранення.
73-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована внаслідок російського обстрілу села Козацьке в Херсонській області.
Російські війська атакували Нікополь у Дніпропетровській області, спричинивши пожежу на автозаправній станції, яку рятувальники загасили, без жертв.
Пізно ввечері протиповітряна оборона збила 2 "шахеди" у Криворізькому районі, уламки пошкодили будівлю та спричинили пожежу, хоча ніхто не постраждав, а російські війська обстріляли Нікопольський район, пошкодивши будівлі та об'єкти інфраструктури.
російські військові атакували громади Мирівська та Марганецька у Дніпропетровській області України з важкої артилерії, пошкодивши два приватних будинки та газопровід, але обійшлося без жертв. Ситуація в Кривому Розі і прилеглих районах залишається під контролем.
У п'ятницю російська армія продовжила обстріл Нікопольського району, пошкодивши приватні будинки, господарську будівлю, теплицю та лінію електропередач, але, на щастя, ніхто не постраждав, повідомив голова обласної військової адміністрації.
Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. Три енергоблоки та корпус ТЕС були виведені з експлуатації для проведення короткострокових ремонтів.
Голова Нікопольської районної військової адміністрації спростував заяви про те, що росіяни побудували тунель під висохлим Каховським водосховищем, а також про те, що диверсійна група проникла в регіон і вбила заступника мера Нікополя.
Нікопольська міська рада підтвердила смерть заступника міського голови Віталія Журавльова після того, як невідомі розстріляли автомобіль в Нікополі.
Російські війська вночі обстріляли Мирівську громаду Нікопольського району з важкої артилерії, але обійшлося без жертв, а протиповітряна оборона відпрацювала на Криворіжжі.
Внаслідок російських ракетних обстрілів Павлограда та ударів безпілотників у Нікопольському районі щонайменше троє людей отримали поранення, пошкоджено кілька будинків та об'єктів інфраструктури.
Незважаючи на постійні обстріли, які ускладнюють відновлення, ДТЕК працює над відновленням електропостачання в регіонах уздовж лінії зіткнення.
Генеральна прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом атаки російського безпілотника на Марганець Нікопольського району, в результаті якої було поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та автомобіль.
Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії, пошкодивши будівлі, лінію електропередачі, газопровід та паркани.
Російські військові двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії, пошкодивши будівлі, в тому числі адміністративну будівлю та приватні будинки, але обійшлося без жертв.
Вночі російські військові обстріляли Нікополь з важкої артилерії, але, на щастя, обійшлося без жертв. Крім того, у Кривому розу повернули свтіло.
Вночі росіяни обстріляли Нікополь з артилерії, пошкодивши майно, але ніхто не постраждав і не загинув.
П'ять безпілотників-камікадзе знищили військову частину в Дніпропетровській області, залишивши 15 000 людей без електрики і пошкодивши будинки в Нікопольському районі.
Російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області України, в результаті чого поранення отримали двоє мешканців районного центру.
Через відключення електроенергії, спричинене атакою безпілотника в Криворізькому районі України, понад 100 шахтарів опинилися в пастці під землею, але деякі з них були врятовані.
Російські війська вночі випустили близько десятка снарядів, били з артилерії по селах Нікопольського району Дніпропетровської області, обійшлося без жертв.
31 січня росіяни атакували Дніпропетровську область України, застосувавши 13 безпілотників-камікадзе та артилерійський вогонь. Внаслідок удару поранено одну жінку та пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та промислові об'єкти.
За минулу добу російські війська більше десятка разів атакували Дніпропетровську область України, використовуючи безпілотники, артилерію та ракети, пошкодивши десятки будівель та транспортних засобів.
Російські війська вночі атакували Криворіжжя Дніпропетровської області за допомогою безпілотників; один безпілотник був збитий, а інший влучив у цивільну інфраструктуру, спричинивши пожежу.