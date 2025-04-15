Нікополь, Болгарія

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1520 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27507 перегляди

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Атака рф на Дніпро: пошкоджено два інфраструктурні об'єкти, 2 загиблих, 15 поранених, в області вранці збили 9 ракет, уночі - ще 2

У ніч на 19 квітня Дніпропетровська область була атакована російськими військами: вранці було збито 9 ракет, а вночі - ще 2, але деякі ракети влучили, пошкодивши об'єкти інфраструктури в Дніпрі, підприємство в Павлограді, спричинивши руйнування та жертви в Синельниковому та Нікопольському районі, у Дніпрі загинуло 2 людей, 15 отримали поранення.

Війна • 19 квітня, 05:19 • 24844 перегляди

Херсонщина: росіяни обстріляли село Козацьке, травмована жінка

73-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована внаслідок російського обстрілу села Козацьке в Херсонській області.

Війна • 20 березня, 17:26 • 27306 перегляди

Армія рф вранці атакувала Нікополь, була пожежа на АЗС - ДСНС

Російські війська атакували Нікополь у Дніпропетровській області, спричинивши пожежу на автозаправній станції, яку рятувальники загасили, без жертв.

Війна • 18 березня, 10:29 • 28790 перегляди

У Кривому Розі під час атаки "шахедів" уламки впали на п'ятиповерхівку, обійшлося без жертв - ОВА

Пізно ввечері протиповітряна оборона збила 2 "шахеди" у Криворізькому районі, уламки пошкодили будівлю та спричинили пожежу, хоча ніхто не постраждав, а російські війська обстріляли Нікопольський район, пошкодивши будівлі та об'єкти інфраструктури.

Війна • 18 березня, 06:19 • 28590 перегляди

На Дніпропетровщині російські обстріли пошкодили 2 будинки та газопровід, але обійшлося без жертв

російські військові атакували громади Мирівська та Марганецька у Дніпропетровській області України з важкої артилерії, пошкодивши два приватних будинки та газопровід, але обійшлося без жертв. Ситуація в Кривому Розі і прилеглих районах залишається під контролем.

Війна • 11 лютого, 06:23 • 41955 перегляди

Дніпропетровщина: армійці рф обстріляли Нікопольський район, пошкоджені п'ять житлових будинків й комунікації

У п'ятницю російська армія продовжила обстріл Нікопольського району, пошкодивши приватні будинки, господарську будівлю, теплицю та лінію електропередач, але, на щастя, ніхто не постраждав, повідомив голова обласної військової адміністрації.

Війна • 9 лютого, 16:55 • 27946 перегляди

Дефіциту електрики немає, у короткострокові ремонти виведено 3 блоки й корпус ТЕС - Міненерго

Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. Три енергоблоки та корпус ТЕС були виведені з експлуатації для проведення короткострокових ремонтів.

Економіка • 9 лютого, 08:28 • 24497 перегляди

Нікопольська РВА спростувала фейк про нібито підкоп росіян під висохлим Каховським водосховищем

Голова Нікопольської районної військової адміністрації спростував заяви про те, що росіяни побудували тунель під висохлим Каховським водосховищем, а також про те, що диверсійна група проникла в регіон і вбила заступника мера Нікополя.

Війна • 8 лютого, 16:46 • 28667 перегляди

Вбивство заступника міського голови Нікополя: у міськраді офіційно підтвердили смерть Віталія Журавльова

Нікопольська міська рада підтвердила смерть заступника міського голови Віталія Журавльова після того, як невідомі розстріляли автомобіль в Нікополі.

Політика • 8 лютого, 14:06 • 109428 перегляди

На Дніпропетровщині армія рф вночі атакувала громаду, на Криворіжжі відпрацювала ППО - ОВА

Російські війська вночі обстріляли Мирівську громаду Нікопольського району з важкої артилерії, але обійшлося без жертв, а протиповітряна оборона відпрацювала на Криворіжжі.

Війна • 8 лютого, 06:22 • 29273 перегляди

Дніпропетровщина: у Павлограді через ракетний удар рф травмовано жінку

Внаслідок російських ракетних обстрілів Павлограда та ударів безпілотників у Нікопольському районі щонайменше троє людей отримали поранення, пошкоджено кілька будинків та об'єктів інфраструктури.

Війна • 7 лютого, 17:22 • 25978 перегляди

Не встигаємо відновлювати, знову обстріл і знову знеструмлення – директор ДТЕК про ситуацію в прифронтових регіонах

Незважаючи на постійні обстріли, які ускладнюють відновлення, ДТЕК працює над відновленням електропостачання в регіонах уздовж лінії зіткнення.

Війна • 7 лютого, 17:18 • 33334 перегляди

Прокуратура розпочала розслідування дронової атаки по Марганцю, де були травмовані двоє людей

Генеральна прокуратура розпочала кримінальне розслідування за фактом атаки російського безпілотника на Марганець Нікопольського району, в результаті якої було поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки та автомобіль.

Війна • 6 лютого, 17:24 • 26274 перегляди

росіяни випустили з десяток снарядів по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки та газопровід

Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії, пошкодивши будівлі, лінію електропередачі, газопровід та паркани.

Війна • 5 лютого, 16:51 • 33980 перегляди

Окупанти дві за день били з важкої артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині

Російські військові двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії, пошкодивши будівлі, в тому числі адміністративну будівлю та приватні будинки, але обійшлося без жертв.

Війна • 4 лютого, 16:57 • 37503 перегляди

Дніпропетровщина: армійці рф вночі вгатили з артилерії по Нікополю

Вночі російські військові обстріляли Нікополь з важкої артилерії, але, на щастя, обійшлося без жертв. Крім того, у Кривому розу повернули свтіло.

Війна • 4 лютого, 07:17 • 32673 перегляди

Росіяни вночі обстріляли Нікополь з артилерії

Вночі росіяни обстріляли Нікополь з артилерії, пошкодивши майно, але ніхто не постраждав і не загинув.

Війна • 4 лютого, 06:25 • 29403 перегляди

На Дніпропетровщині є кілька влучань від атаки дронами, здійнялися пожежі.

П'ять безпілотників-камікадзе знищили військову частину в Дніпропетровській області, залишивши 15 000 людей без електрики і пошкодивши будинки в Нікопольському районі.

Війна • 3 лютого, 05:59 • 30218 перегляди

Дніпропетровщина: у Нікополі через обстріли росіян поранені дві людини

Російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області України, в результаті чого поранення отримали двоє мешканців районного центру.

Війна • 2 лютого, 17:02 • 27981 перегляди

На Дніпропетровщині через атаку дронів під землею застрягли 100 шахтарів

Через відключення електроенергії, спричинене атакою безпілотника в Криворізькому районі України, понад 100 шахтарів опинилися в пастці під землею, але деякі з них були врятовані.

Суспільство • 2 лютого, 05:37 • 31461 перегляди

Дніпропетровщину вночі армія рф атакувала двічі, обійшлося без жертв

Російські війська вночі випустили близько десятка снарядів, били з артилерії по селах Нікопольського району Дніпропетровської області, обійшлося без жертв.

Війна • 1 лютого, 06:48 • 28653 перегляди

росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: поранена 47-річна жінка, є руйнування

31 січня росіяни атакували Дніпропетровську область України, застосувавши 13 безпілотників-камікадзе та артилерійський вогонь. Внаслідок удару поранено одну жінку та пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та промислові об'єкти.

Війна • 31 січня, 16:58 • 30772 перегляди

росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та ракетами: одна людина поранена, є руйнування

За минулу добу російські війська більше десятка разів атакували Дніпропетровську область України, використовуючи безпілотники, артилерію та ракети, пошкодивши десятки будівель та транспортних засобів.

Війна • 30 січня, 17:03 • 90322 перегляди

росіяни вночі дронами атакували Криворіжжя: один збито, інший влучив у цивільну інфраструктуру

Російські війська вночі атакували Криворіжжя Дніпропетровської області за допомогою безпілотників; один безпілотник був збитий, а інший влучив у цивільну інфраструктуру, спричинивши пожежу.

Війна • 30 січня, 06:30 • 25589 перегляди