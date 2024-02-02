Дніпропетровщина: у Нікополі через обстріли росіян поранені дві людини
Київ • УНН
Російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області України, в результаті чого поранення отримали двоє мешканців районного центру.
Російські військові обстріляли Нікопольський район з артилерії. Через що в обласному центрі дві людини зазнали поранень. Про наслідки обстрілів розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Сьогодні у Нікополі через ворожий терор – знову постраждалі. Це 34-річний чоловік та 63-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.
Деталі
Згідно з інформацією від очільника Дніпропетровської ОВА у Нікополі в результаті сьогоднішніх двох артобстрілів пошкоджені будівлі санаторію, п’яти приватних будинків, 4 господарські споруди та понівечена лінія електропередач.
Крім того, Лисак розповів, що впродовж дня агресор бив і по Мирівській громаді Нікопольського району. Там минулось без загиблих та поранених, втім є руйнування. Російські снаряди понівечили місцеве аграрне підприємство.
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Лисак повідомив, що всі домівки мешканців Кривого Рогу, що залишилися без світла через нічну атаку, вже заживили. А ще – лікарні, котельні, школи.
Оперативно підняли на поверхню й шахтарів, які через знеструмлення були заблоковані під землею. Дякую комунальникам, енергетикам… Всім службам. Впоралися.
У Кривому Розі після атаки дронів всім знеструмленим знову подали світло - Міненерго02.02.24, 11:19 • 30468 переглядiв