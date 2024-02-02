У Кривому Розі після атаки дронів всім знеструмленим знову подали світло - Міненерго
Київ • УНН
У Кривому Розі відновлено електропостачання всіх споживачів, знеструмлених внаслідок атаки ворожих безпілотників на енергетичні об'єкти.
Після сьогоднішньої ворожої атаки у Кривому Розі всім знеструмленим знову подали електроенергію, у тому числі на шахту та котельню, повідомили оновлену інформацію у Міненерго, пише УНН.
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"У Кривому Розі енергетики заживили всіх знеструмлених після атаки БПЛА споживачів. Також зі світлом - шахта та котельня", - ідеться у повідомленні Міненерго у соцмережах.
Як вказано, тривають відновлювальні роботи.
Нагадаємо
Через ворожий удар по енергетичних об’єктах були знеструмлені понад 62 тисячі споживачів, промисловість.