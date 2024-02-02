Масштабні відключення світла у Кривому Розі через атаку дронів: у Міненерго повідомили деталі

Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області без світла залишалися 62 тисячі споживачів, але заживлено на ранок понад 32 тисячі споживачів, через знеструмлення шахти під землею - 120 шахтарів, повідомили оновлену інформацію у Міненерго, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, "удруге за тиждень ворог спрямував удари по енергооб'єктах Дніпропетровської області". У результаті атаки БПЛА в ніч на 2 лютого, як вказано, зафіксовано загоряння та пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго".

"Внаслідок чого знеструмлені повітряні лінії, є масштабні відключення електроенергії у Кривому Розі. А саме: місцева промисловість, шахта (120 людей виводять на поверхню), без світла залишилося близько 62 тисяч побутових споживачів", - повідомили у Міненерго у соцмережах.

Також через атаку БПЛА, як зазначається, "сталося загоряння енергетичного обладнання на одному з місцевих підприємств".

"Станом на ранок частину ліній включено в роботу, заживлено понад 32 тисячі споживачів, зокрема об’єкти критичної інфраструктури", - повідомили у міністерстві.

Триває огляд наслідків атаки.

У Кривому Розі без світла люди та підприємства: росіяни влучили у підстанцію Укренерго