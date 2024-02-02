Масштабні відключення світла у Кривому Розі через атаку дронів: у Міненерго повідомили деталі
Київ • УНН
Атака російських безпілотників на енергетичні об'єкти в Кривому Розі (Дніпропетровська область) залишила без електрики 62 000 домогосподарств і зачепила шахту зі 120 шахтарями, хоча до ранку електропостачання було відновлено для більш ніж 32 000 споживачів.
Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області без світла залишалися 62 тисячі споживачів, але заживлено на ранок понад 32 тисячі споживачів, через знеструмлення шахти під землею - 120 шахтарів, повідомили оновлену інформацію у Міненерго, пише УНН.
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Як повідомляється, "удруге за тиждень ворог спрямував удари по енергооб'єктах Дніпропетровської області". У результаті атаки БПЛА в ніч на 2 лютого, як вказано, зафіксовано загоряння та пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго".
"Внаслідок чого знеструмлені повітряні лінії, є масштабні відключення електроенергії у Кривому Розі. А саме: місцева промисловість, шахта (120 людей виводять на поверхню), без світла залишилося близько 62 тисяч побутових споживачів", - повідомили у Міненерго у соцмережах.
Також через атаку БПЛА, як зазначається, "сталося загоряння енергетичного обладнання на одному з місцевих підприємств".
"Станом на ранок частину ліній включено в роботу, заживлено понад 32 тисячі споживачів, зокрема об’єкти критичної інфраструктури", - повідомили у міністерстві.
Триває огляд наслідків атаки.
У Кривому Розі без світла люди та підприємства: росіяни влучили у підстанцію Укренерго02.02.24, 06:40 • 120334 перегляди