Масштабные отключения света в Кривом Роге из-за атаки дронов: в Минэнерго сообщили детали

В результате сегодняшней вражеской атаки на Кривой Рог Днепропетровской области без света оставались 62 тысячи потребителей, но запитано на утро более 32 тысяч потребителей, из-за обесточивания шахты под землей - 120 шахтеров, сообщили обновленную информацию в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, "второй раз за неделю враг направил удары по энергообъектам Днепропетровской области". В результате атаки БПЛА в ночь на 2 февраля, как указано, зафиксировано возгорание и повреждение оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго".

"В результате чего обесточены воздушные линии, есть масштабные отключения электроэнергии в Кривом Роге. А именно: местная промышленность, шахта (120 человек выводят на поверхность), без света осталось около 62 тысяч бытовых потребителей", - сообщили в Минэнерго в соцсетях.

Также из-за атаки БПЛА, как отмечается, "произошло возгорание энергетического оборудования на одном из местных предприятий".

"По состоянию на утро часть линий включена в работу, запитано более 32 тысяч потребителей, в том числе объекты критической инфраструктуры", - сообщили в министерстве.

Продолжается осмотр последствий атаки.

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