В Кривом Роге после атаки дрона всем обесточенным снова подали свет - Минэнерго

После сегодняшней вражеской атаки в Кривом Роге всем обесточенным снова подали электроэнергию, в том числе на шахту и котельную, сообщили обновленную информацию в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"В Кривом Роге энергетики запитали всех обесточенных после атаки БПЛА потребителей. Также со светом - шахта и котельная", - говорится в сообщении Минэнерго в соцсетях.

Как указано, продолжаются восстановительные работы.

Напомним

Из-за вражеского удара по энергетическим объектам были обесточены более 62 тысяч потребителей, промышленность.