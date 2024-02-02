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В Кривом Роге после атаки дрона всем обесточенным снова подали свет - Минэнерго

В Кривом Роге после атаки дрона всем обесточенным снова подали свет - Минэнерго

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 09:19  •  3120 просмотра

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В Кривом Роге восстановлено электроснабжение всех потребителей, обесточенных в результате атаки вражеских беспилотников на энергетические объекты.

После сегодняшней вражеской атаки в Кривом Роге всем обесточенным снова подали электроэнергию, в том числе на шахту и котельную, сообщили обновленную информацию в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"В Кривом Роге энергетики запитали всех обесточенных после атаки БПЛА потребителей. Также со светом - шахта и котельная", - говорится в сообщении Минэнерго в соцсетях.

Как указано, продолжаются восстановительные работы.

Напомним

Из-за вражеского удара по энергетическим объектам были обесточены более 62 тысяч потребителей, промышленность.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
krivoi-rogКривой Рог
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
У Кривому Розі після атаки дронів всім знеструмленим знову подали світло - Міненерго
After the drone attack in Kryvyi Rih, all de-energized areas were restored to electricity supply - Ministry of Energy
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