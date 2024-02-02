Днепропетровщина: в Никополе из-за обстрелов россиян ранены два человека

Российские военные обстреляли Никопольский район из артиллерии. Из-за чего в областном центре два человека получили ранения. О последствиях обстрелов рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Сегодня в Никополе из-за вражеского террора - снова пострадавшие. Это 34-летний мужчина и 63-летняя женщина. Будут лечиться амбулаторно. - сообщил о состоянии пострадавших Лысак.

Детали

Согласно информации от главы Днепропетровской ОВА в Никополе в результате сегодняшних двух артобстрелов повреждены здания санатория, пяти частных домов, 4 хозяйственные постройки и изуродована линия электропередач.

Кроме того, Лысак рассказал, что в течение дня агрессор бил и по Мировской громаде Никопольского района. Там обошлось без погибших и раненых, впрочем есть разрушения. Российские снаряды изуродовали местное аграрное предприятие.

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Лысак сообщил, что все дома жителей Кривого Рога, которые остались без света из-за ночной атаки, уже зажили. А еще - больницы, котельные, школы.

Оперативно подняли на поверхность и шахтеров, которые из-за обесточивания были заблокированы под землей. Спасибо коммунальщикам, энергетикам... Всем службам. Справились. - поблагодарил Лысак.

В Кривом Роге после атаки дрона всем обесточенным снова подали свет - Минэнерго