На Дніпропетровщині армія рф вночі атакувала громаду, на Криворіжжі відпрацювала ППО - ОВА
Київ • УНН
Російські війська вночі обстріляли Мирівську громаду Нікопольського району з важкої артилерії, але обійшлося без жертв, а протиповітряна оборона відпрацювала на Криворіжжі.
У Дніпропетровській області вночі під удар російських військ потрапила громада на НІкопольщині, гучно було і на Криворіжжі – по ворожій "пташці" працювала ППО, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Вночі під ударом агресора опинилася Мирівська громада Нікопольського району. По одному з тамтешніх сіл окупанти кілька разів вистрілили з важкої артилерії. На щастя, снаряди не зачепили людей. Всі цілі
Він зазначив, що "гучно було і на Криворіжжі – по ворожій "пташці" працювала ППО".
У решті районів більш-менш спокійно. Без атак, додав він.