В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала громаду, на Криворожье отработала ПВО - ОВА

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  112587 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  131145 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  163217 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  217465 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  239684 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  225178 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  248401 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  253571 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  209352 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189491 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала громаду, на Криворожье отработала ПВО - ОВА

В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала громаду, на Криворожье отработала ПВО - ОВА

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 06:22  •  18462 просмотра

Read in English

Российские войска ночью обстреляли Мировскую громаду Никопольского района из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв, а противовоздушная оборона отработала на Криворожье.

В Днепропетровской области ночью под удар российских войск попала громада на Никопольщине, громко было и на Криворожье - по вражеской "птичке" работала ПВО, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью под ударом агрессора оказалась Мировская громада Никопольского района. По одному из местных сел оккупанты несколько раз выстрелили из тяжелой артиллерии. К счастью, снаряды не задели людей. Все целы

- написал Лысак в соцсетях.

Он отметил, что "громко было и на Криворожье - по вражеской "птичке" работала ПВО".

В остальных районах более-менее спокойно. Без атак, добавил он.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dneprДнепр
nikopol-bolgariyaНикополь, Болгария
krivoi-rogКривой Рог
На Дніпропетровщині армія рф вночі атакувала громаду, на Криворіжжі відпрацювала ППО - ОВА
Russian Army Attacks Community in Dnipropetrovs'k Region at Night, Air Defense Exercises in Kryvyi Rih district - RMA
Новости по теме

В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала громаду, на Криворожье отработала ПВО - ОВА

Российские войска ночью обстреляли Мировскую громаду Никопольского района из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв, а противовоздушная оборона отработала на Криворожье.

Война •   •  18462 просмотра
В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала громаду, на Криворожье отработала ПВО - ОВА

Еще плюс 910 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 392 380 человек личного состава и 6383 танка.

Война •   •  20440 просмотра
Еще плюс 910 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

В Винницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за обломков дронов

Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на инфраструктурном объекте в Винницкой области прошлой ночью.

Война •   •  23485 просмотра
В Винницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за обломков дронов

Ночью оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области, под завалами оказался человек

Оккупанты ночью обстреляли Селидово в Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, оказавшись под завалами поврежденных зданий.

Война •   •  23116 просмотра
Ночью оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области, под завалами оказался человек

В течение суток на фронте состоялось 92 боевых столкновения - Генштаб

По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отбили 92 боевых столкновения на разных направлениях.

Война •   •  22020 просмотра
В течение суток на фронте состоялось 92 боевых столкновения - Генштаб

В россии заявили о сбитом дроне над территорией Крыма

Российские ПВО якобы сбили украинский беспилотник над Крымом прошлой ночью, согласно сообщению Министерства обороны России.

Война •   •  21472 просмотра
В россии заявили о сбитом дроне над территорией Крыма

Украинская авиация нанесла 6 ударов по оккупантам за сутки - Генштаб

За минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 6 местам сосредоточения противника, говорится в сводке Генерального штаба.

Война •   •  20473 просмотра
Украинская авиация нанесла 6 ударов по оккупантам за сутки - Генштаб

Украинская ПВО уничтожила 11 из 17 "шахедов"

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 иранских беспилотников Shahed из 17, запущенных из Крыма в ночь на 8 февраля.

Война •   •  28160 просмотра
Украинская ПВО уничтожила 11 из 17 "шахедов"

Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине - Маркарова

Сенат США 8 февраля повторно рассмотрит законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню без включения миграционной реформы.

Политика •   •  28209 просмотра
Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине - Маркарова

На фоне отсутствия помощи США Россия истощает ПВО Украины - Кирби

Из-за нехватки помощи со стороны США Россия пользуется тем, что украинские системы противовоздушной обороны и боеприпасы постепенно истощаются, и увеличивает количество атак на украинские позиции и населенные пункты.

Война •   •  24510 просмотра
На фоне отсутствия помощи США Россия истощает ПВО Украины - Кирби