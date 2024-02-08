В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала громаду, на Криворожье отработала ПВО - ОВА
Киев • УНН
Российские войска ночью обстреляли Мировскую громаду Никопольского района из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв, а противовоздушная оборона отработала на Криворожье.
В Днепропетровской области ночью под удар российских войск попала громада на Никопольщине, громко было и на Криворожье - по вражеской "птичке" работала ПВО, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Ночью под ударом агрессора оказалась Мировская громада Никопольского района. По одному из местных сел оккупанты несколько раз выстрелили из тяжелой артиллерии. К счастью, снаряды не задели людей. Все целы
Он отметил, что "громко было и на Криворожье - по вражеской "птичке" работала ПВО".
В остальных районах более-менее спокойно. Без атак, добавил он.
В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала громаду, на Криворожье отработала ПВО - ОВА
Российские войска ночью обстреляли Мировскую громаду Никопольского района из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв, а противовоздушная оборона отработала на Криворожье.
Еще плюс 910 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 392 380 человек личного состава и 6383 танка.
В Винницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за обломков дронов
Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на инфраструктурном объекте в Винницкой области прошлой ночью.
Ночью оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области, под завалами оказался человек
Оккупанты ночью обстреляли Селидово в Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, оказавшись под завалами поврежденных зданий.
В течение суток на фронте состоялось 92 боевых столкновения - Генштаб
По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отбили 92 боевых столкновения на разных направлениях.
В россии заявили о сбитом дроне над территорией Крыма
Российские ПВО якобы сбили украинский беспилотник над Крымом прошлой ночью, согласно сообщению Министерства обороны России.
Украинская авиация нанесла 6 ударов по оккупантам за сутки - Генштаб
За минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 6 местам сосредоточения противника, говорится в сводке Генерального штаба.
Украинская ПВО уничтожила 11 из 17 "шахедов"
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 иранских беспилотников Shahed из 17, запущенных из Крыма в ночь на 8 февраля.
Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине - Маркарова
Сенат США 8 февраля повторно рассмотрит законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню без включения миграционной реформы.
На фоне отсутствия помощи США Россия истощает ПВО Украины - Кирби
Из-за нехватки помощи со стороны США Россия пользуется тем, что украинские системы противовоздушной обороны и боеприпасы постепенно истощаются, и увеличивает количество атак на украинские позиции и населенные пункты.