В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала громаду, на Криворожье отработала ПВО - ОВА

В Днепропетровской области ночью под удар российских войск попала громада на Никопольщине, громко было и на Криворожье - по вражеской "птичке" работала ПВО, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью под ударом агрессора оказалась Мировская громада Никопольского района. По одному из местных сел оккупанты несколько раз выстрелили из тяжелой артиллерии. К счастью, снаряды не задели людей. Все целы - написал Лысак в соцсетях.

Он отметил, что "громко было и на Криворожье - по вражеской "птичке" работала ПВО".

В остальных районах более-менее спокойно. Без атак, добавил он.