росіяни випустили з десяток снарядів по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки та газопровід
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії, пошкодивши будівлі, лінію електропередачі, газопровід та паркани.
Протягом доби, 5 лютого, російські війська 4 обстріляли Нікопольщину з артилерії. Про це заявив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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За його словами, окупанти випустили близько двох десятків снарядів. Били по районному центру та Мирівській громаді.
Пошкоджена агрофірма, 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, гараж, лінія електропередачі, газопровід та паркани. На щастя, люди не постраждали
Нагадаємо
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що російські військові минулого тижня обстрілювали Україну понад 1500 разів. Атаковані були понад 570 населених пунктів.
Армія рф вночі обстріляла з артилерії громаду на Дніпропетровщині05.02.24, 08:56 • 23025 переглядiв