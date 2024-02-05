Армія рф вночі обстріляла з артилерії громаду на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Російські війська вночі обстріляли з артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області.
Російські війська вночі вдарили по Нікопольщині у Дніпропетровській області з артилерії, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Уночі російська армія знову цілила по Нікопольщині. До Марганецької громади прилетіло з півдесятка артснарядів. На щастя, ніхто не постраждав
На інших же територіях Дніпропетровщини, з його слів, було тихо. Минулося без обстрілів.
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