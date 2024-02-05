Генштаб: кількість знищених окупантів наближається до 390 тисяч

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 389 560 осіб, 6348 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно становили:

• особового складу ‒ близько 389 560 (+810) осіб,

• танків ‒ 6348 (+5),

• бойових броньованих машин ‒ 11822 (+4),

• артилерійських систем – 9349 (+18),

• РСЗВ – 979 (+0),

• засобів ППО ‒ 664 (+1),

• літаків – 332 (+0),

• гелікоптерів – 324 (+0),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),

• крилатих ракет ‒ 1848 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 24 (+0),

• підводних човнів - 1 (+0),

• автомобільної техніки та автоцистерн – 12412 (+19),

• спеціальної техніки ‒ 1486 (+7).

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