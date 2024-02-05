Генштаб: кількість знищених окупантів наближається до 390 тисяч
Київ • УНН
За даними українських військових, з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року російські військові зазнали значних втрат - понад 389 000 осіб особового складу та тисячі одиниць техніки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 389 560 осіб, 6348 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно становили:
• особового складу ‒ близько 389 560 (+810) осіб,
• танків ‒ 6348 (+5),
• бойових броньованих машин ‒ 11822 (+4),
• артилерійських систем – 9349 (+18),
• РСЗВ – 979 (+0),
• засобів ППО ‒ 664 (+1),
• літаків – 332 (+0),
• гелікоптерів – 324 (+0),
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),
• крилатих ракет ‒ 1848 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 24 (+0),
• підводних човнів - 1 (+0),
• автомобільної техніки та автоцистерн – 12412 (+19),
• спеціальної техніки ‒ 1486 (+7).
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