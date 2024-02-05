Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приближается к 390 тысячам

В Индии выпустили на волю голубя, которого подозревали в "шпионаже" в пользу Китая

Голубь, пойманный в Мумбаи в прошлом году, был выпущен на волю после того, как на его крыльях были обнаружены китайские символы, что стало поводом для расследования.