Силы обороны отбили 21 атаку оккупантов под Авдеевкой: ситуация на фронте

В течение суток состоялось 59 боевых столкновений. В общем враг нанес 32 авиационных удара и совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы Украины.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Ивановки, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки у Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки неподалеку Багдановки и Клищеевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 5 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел, указал Генштаб.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 2 атаки севернее Приютного и Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 2 безуспешные попытки штурма позиций украинских войск.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту Украины с новыми западными системами ПВО