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Сили оборони відбили 21 атаку окупантів під Авдіївкою: ситуація на фронті

Сили оборони відбили 21 атаку окупантів під Авдіївкою: ситуація на фронті

Київ • УНН

 • 41399 перегляди

Під Авдіївкою українські військові відбили 21 атаку, ворог безуспішно намагався покращити свої тактичні позиції на багатьох ділянках фронту.

Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 32 авіаційних удари та здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.  Про це йдеться у вечірьному зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону України. 

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Іванівки, Кислівки, Котлярівки, Крохмального та Піщаного Харківської області. 

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки біля Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки неподалік Багданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. 

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 5 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. 

На Шахтарському напрямку ворог наступальних  дій не вів, вказав Генштаб. 

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки північніше Приютного та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. 

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій українських військ. 

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Зеленський обговорив з повітряним командуванням "Схід" захист України з новими західними системами ППО 04.02.24, 16:17 • 47269 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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