Армия рф ночью обстреляла из артиллерии громаду в Днепропетровской области

Российские войска ночью ударили по Никопольщине в Днепропетровской области из артиллерии, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью российская армия снова целилась по Никопольщине. В Марганецкую громаду прилетело с полдесятка артснарядов. К счастью, никто не пострадал - написал Лысак в соцсетях.

На других же территориях Днепропетровской области, по его словам, было тихо. Прошло без обстрелов.

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