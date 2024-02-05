росіяни збільшили інтенсивність обстрілів майже на чверть: за тиждень атакували Україну понад 1500 разів - МВС
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що минулого тижня російські військові обстріляли Україну понад 1500 разів, атакувавши понад 570 населених пунктів, при цьому інтенсивність обстрілів зросла майже на чверть порівняно з попереднім тижнем.
Російські військові минулого тижня обстрілювати Україну понад 1500 разів. Атаковані були понад 570 населених пунктів. Про це УНН повідомляє із посиланням на МВС України.
Минулого тижня інтенсивність ворожих обстрілів збільшилася майже на чверть. Ворог атакував Україну понад 1500 разів
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Як зазначається, росіяни за тиждень обстріляли понад 570 населених пунктів. Найбільше - в Запорізькій області.
"Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення", - вказали в МВС.
росія розглядає Дніпропетровщину як одну з основних мішеней для терористичних атак - Зеленський 04.02.24, 18:46 • 36584 перегляди