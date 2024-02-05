россияне увеличили интенсивность обстрелов почти на четверть: за неделю атаковали Украину более 1500 раз - МВД

Российские военные на прошлой неделе обстреливали Украину более 1500 раз. Атакованы были более 570 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД Украины.

На прошлой неделе интенсивность вражеских обстрелов увеличилась почти на четверть. Враг атаковал Украину более 1500 раз - говорится в сообщении МВД.

Детали

Как отмечается, россияне за неделю обстреляли более 570 населенных пунктов. Больше всего - в Запорожской области.

"В результате российских ударов за прошедшую неделю 12 человек погибли, 60 человек получили ранения", - указали в МВД.

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