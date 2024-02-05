россияне увеличили интенсивность обстрелов почти на четверть: за неделю атаковали Украину более 1500 раз - МВД

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  67527 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  76465 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  108615 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  218027 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  325499 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  320287 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  283140 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  277432 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229519 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

россияне увеличили интенсивность обстрелов почти на четверть: за неделю атаковали Украину более 1500 раз - МВД

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что на прошлой неделе российские военные обстреляли Украину более 1500 раз, атаковав более 570 населенных пунктов, при этом интенсивность обстрелов выросла почти на четверть по сравнению с предыдущей неделей.

Война •   •  14441 просмотра
россияне увеличили интенсивность обстрелов почти на четверть: за неделю атаковали Украину более 1500 раз - МВД

Грузия утверждает о предотвращении транзита взрывчатки: якобы из Одессы в Воронеж "для терактов"

Грузия утверждает, что предотвратила транзит 14 кг пластической взрывчатки С-4, которая якобы направлялась из Одессы в Воронеж для осуществления террористических атак.

Новости Мира •   •  10502 просмотра
Грузия утверждает о предотвращении транзита взрывчатки: якобы из Одессы в Воронеж "для терактов"

россияне в последнее время стали чаще применять баллистические ракеты для ударов по Украине - Игнат

россияне стали чаще использовать баллистические ракеты для ударов по Украине, но некоторые ракеты не достигают своих целей из-за технических проблем в их производстве.

Война •   •  13349 просмотра
россияне в последнее время стали чаще применять баллистические ракеты для ударов по Украине - Игнат

Британская разведка: рф увеличит военные расходы за счет долга и налогов

Британская разведка сообщает, что россия увеличит военные расходы в 2024 году, одновременно уменьшая взносы в социальные фонды и увеличивая внутренние налоги и долг.

Война •   •  14295 просмотра
Британская разведка: рф увеличит военные расходы за счет долга и налогов

В россии заявили о ликвидации "министра нс лнр"

россия заявила о ликвидации "министра чрезвычайных ситуаций" террористической группировки "лнр" алексея потещенко, который погиб во время удара по Лисичанску.

Война •   •  14521 просмотра
В россии заявили о ликвидации "министра нс лнр"

Нардеп Шуфрич, которого подозревают в госизмене, остается в СИЗО еще на месяц

Суд продлил до 15 марта содержание под стражей народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в государственной измене за содействие российской агентуре в Украине.

Политика •   •  16613 просмотра
Нардеп Шуфрич, которого подозревают в госизмене, остается в СИЗО еще на месяц

На Криворожье полностью восстановили энергопитание после последней атаки "шахедов" на энергоинфраструктуру

На Криворожье восстановлено питание всех потребителей, которые были обесточены из-за повреждения российскими дронами высоковольтной инфраструктуры.

Общество •   •  15583 просмотра
На Криворожье полностью восстановили энергопитание после последней атаки "шахедов" на энергоинфраструктуру

Командовал захватом Херсонской области и приказал взять аэродром в Чернобаевке: СБУ заочно сообщила о подозрении генералу рф

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-лейтенанту якову резанцеву.

Война •   •  16269 просмотра
Командовал захватом Херсонской области и приказал взять аэродром в Чернобаевке: СБУ заочно сообщила о подозрении генералу рф

"Надо отвечать на активность врага": Игнат о решении Польши активизировать военную авиацию вдоль границы с россией и беларусью

Представитель воздушных сил считает, что Польша должна реагировать на потенциальную незапланированную вражескую военную активность в регионе, и поэтому выпустила навигационное предупреждение для гражданских пользователей воздушного пространства о возможной активизации своей военной авиации вдоль границы с россией и беларусью.

Война •   •  13926 просмотра
"Надо отвечать на активность врага": Игнат о решении Польши активизировать военную авиацию вдоль границы с россией и беларусью

Зеленский посетил центр подготовки мобильных огневых групп на Днепропетровщине

Во время визита в Днепропетровскую область президент Зеленский посмотрел, как украинские военные тренируются в центре мобильных огневых групп, и вручил государственные награды некоторым солдатам.

Война •   •  15464 просмотра
Зеленский посетил центр подготовки мобильных огневых групп на Днепропетровщине