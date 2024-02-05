россияне увеличили интенсивность обстрелов почти на четверть: за неделю атаковали Украину более 1500 раз - МВД
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что на прошлой неделе российские военные обстреляли Украину более 1500 раз, атаковав более 570 населенных пунктов, при этом интенсивность обстрелов выросла почти на четверть по сравнению с предыдущей неделей.
Грузия утверждает о предотвращении транзита взрывчатки: якобы из Одессы в Воронеж "для терактов"
Грузия утверждает, что предотвратила транзит 14 кг пластической взрывчатки С-4, которая якобы направлялась из Одессы в Воронеж для осуществления террористических атак.
россияне в последнее время стали чаще применять баллистические ракеты для ударов по Украине - Игнат
россияне стали чаще использовать баллистические ракеты для ударов по Украине, но некоторые ракеты не достигают своих целей из-за технических проблем в их производстве.
Британская разведка: рф увеличит военные расходы за счет долга и налогов
Британская разведка сообщает, что россия увеличит военные расходы в 2024 году, одновременно уменьшая взносы в социальные фонды и увеличивая внутренние налоги и долг.
В россии заявили о ликвидации "министра нс лнр"
россия заявила о ликвидации "министра чрезвычайных ситуаций" террористической группировки "лнр" алексея потещенко, который погиб во время удара по Лисичанску.
Нардеп Шуфрич, которого подозревают в госизмене, остается в СИЗО еще на месяц
Суд продлил до 15 марта содержание под стражей народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в государственной измене за содействие российской агентуре в Украине.
На Криворожье полностью восстановили энергопитание после последней атаки "шахедов" на энергоинфраструктуру
На Криворожье восстановлено питание всех потребителей, которые были обесточены из-за повреждения российскими дронами высоковольтной инфраструктуры.
Командовал захватом Херсонской области и приказал взять аэродром в Чернобаевке: СБУ заочно сообщила о подозрении генералу рф
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-лейтенанту якову резанцеву.
"Надо отвечать на активность врага": Игнат о решении Польши активизировать военную авиацию вдоль границы с россией и беларусью
Представитель воздушных сил считает, что Польша должна реагировать на потенциальную незапланированную вражескую военную активность в регионе, и поэтому выпустила навигационное предупреждение для гражданских пользователей воздушного пространства о возможной активизации своей военной авиации вдоль границы с россией и беларусью.
Зеленский посетил центр подготовки мобильных огневых групп на Днепропетровщине
Во время визита в Днепропетровскую область президент Зеленский посмотрел, как украинские военные тренируются в центре мобильных огневых групп, и вручил государственные награды некоторым солдатам.