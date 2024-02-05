россияне выпустили с десяток снарядов по Днепропетровщине: повреждены дома и газопровод
российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии, повредив строения, линию электропередачи, газопровод и заборы.
Оккупанты ударили из "Градов" по Сумской области: есть погибший и раненая
Российская армия обстреляла город Ворожба в Сумской области Украины из реактивных систем залпового огня "Град", в результате чего, по словам мэра города, погиб один человек и ранена его мать.
Канадские бизнесмены рассматривают пять направлений для инвестиций в украинскую транспортную отрасль - Минобновление
Канадские бизнесмены рассматривают возможность инвестирования в пять отраслей транспортной отрасли Украины, включая железную дорогу, порты, пограничные переходы, авиацию и судостроение.
Украинскую ПВО усилили новым эффективным оборудованием, которое передала Нова пошта и "Повернись живим"
Фонд помощи армии "Повернись живим" совместно с компанией "Нова пошта" передали четвертую партию переносных комплектов связи и управления Воздушному командованию "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые помогут быстро развернуть мобильные командные пункты для подразделений противовоздушной обороны.
Лечение раненых: по ряду направлений предусмотрен рост финансирования в несколько раз
По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, финансирование на лечение раненых военнослужащих по некоторым направлениям увеличится в несколько раз.
Развращал 11-летнюю племянницу сожительницы: злоумышленнику объявили о подозрении
Сообщено о подозрении жителю Киевской области, который совершал развратные действия в отношении 11-летней племянницы своей сожительницы.
В Польше обещают "нулевую терпимость" к тем, кто будет нелегально торговать украинской агропродукцией
Вице-министр сельского хозяйства Польши пообещал строго наказывать фермеров, которые нарушают запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку
Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала в отставку, подав соответствующее заявление в Верховную Раду.
Комитет ВР обнаружил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации
Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.
Зеленский посетил Кропивницкий: обсудил поддержку переселенцев и защиту критической инфраструктуры в регионе
Во время визита в Кропивницкий президент Зеленский обсудил с областной властью помощь перемещенным лицам, укрепление критической инфраструктуры и противовоздушной обороны.