россияне выпустили с десяток снарядов по Днепропетровщине: повреждены дома и газопровод

В течение суток, 5 февраля, российские войска 4 обстреляли Никопольщину из артиллерии. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Детали

По его словам, оккупанты выпустили около двух десятков снарядов. Били по районному центру и Мировской громаде.

Повреждена агрофирма, 9 частных домов, 3 хозяйственные постройки, гараж, линия электропередачи, газопровод и заборы. К счастью, люди не пострадали - резюмировал Лукашук.

Напомним

В Министерстве внутренних дел заявили, что российские военные на прошлой неделе обстреливали Украину более 1500 раз. Атакованы были более 570 населенных пунктов.

Армия рф ночью обстреляла из артиллерии громаду в Днепропетровской области