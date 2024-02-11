На Дніпропетровщині російські обстріли пошкодили 2 будинки та газопровід, але обійшлося без жертв
Київ • УНН
російські військові атакували громади Мирівська та Марганецька у Дніпропетровській області України з важкої артилерії, пошкодивши два приватних будинки та газопровід, але обійшлося без жертв. Ситуація в Кривому Розі і прилеглих районах залишається під контролем.
На Дніпропетровщині ворог вчинив атаку із важкої артилерії на Мирівську та Марганецьку громади. У результаті пошкоджено два приватні будинки та газопровід, але без втрат серед населення. Про це повідомляє керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
Деталі
У Нікопольському районі Дніпропетровської області ворожі сили атакували Мирівську та Марганецьку громади за допомогою важкої артилерії. У результаті атаки пошкоджено два приватні будинки та газопровід, але на щастя, втрат серед мирного населення не виявлено.
Проте ситуація в Кривому Розі і прилеглих районах залишається під контролем. У Криворізькому районі не фіксували обстрілів.
Додамо
Вночі над областю здійснили успішне збиття двох ворожих ударних безпілотників за допомогою протиповітряної оборони.
Дніпропетровщина: армійці рф обстріляли Нікопольський район, пошкоджені п'ять житлових будинків й комунікації09.02.24, 18:55 • 27943 перегляди