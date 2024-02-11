На Днепропетровщине российские обстрелы повредили 2 дома и газопровод, но обошлось без жертв

На Днепропетровщине враг совершил атаку из тяжелой артиллерии на Мировскую и Марганецкую громады. В результате повреждены два частных дома и газопровод, но без потерь среди населения. Об этом сообщает руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Детали

В Никопольском районе Днепропетровской области вражеские силы атаковали Мировскую и Марганецкую громады с помощью тяжелой артиллерии. В результате атаки повреждены два частных дома и газопровод, но к счастью, потерь среди мирного населения не обнаружено.

Однако ситуация в Кривом Роге и прилегающих районах остается под контролем. В Криворожском районе не фиксировали обстрелов.

Добавим

Ночью над областью осуществили успешное сбивание двух вражеских ударных беспилотников с помощью противовоздушной обороны.

Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никопольский район, повреждены пять жилых домов и коммуникации