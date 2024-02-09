Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никопольский район, повреждены пять жилых домов и коммуникации

Армейцы рф продолжают терроризировать жителей Никопольщины. В пятницу 9 февраля захватчики обстреляли областной центр, а также Марганецкую и Покровскую громады. О ситуации в регионе рассказал глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Несколько раз за день Никопольский район был под вражескими ударами. Агрессор бил по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Целился артиллерией и дронами-камикадзе. - сообщил Лысак.

Детали

Председатель Днепропетровской ОВА отметил, что из-за этих обстрелов изуродованы пять частных домов, хозяйственная постройка, теплица и линия электропередач.

К счастью, люди невредимы.

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Напомним

В течение четверга российские оккупанты семь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив 17 домов и разрушив инфраструктуру, но обошлось без жертв.