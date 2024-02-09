Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никопольский район, повреждены пять жилых домов и коммуникации

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  187335 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  176284 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  171780 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  197533 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  197295 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206487 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  247706 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Новости по теме

Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никопольский район, повреждены пять жилых домов и коммуникации

В пятницу российская армия продолжила обстрел Никопольского района, повредив частные дома, хозяйственную постройку, теплицу и линию электропередач, но, к счастью, никто не пострадал, сообщил глава областной военной администрации.

Война •   •  8918 просмотра
Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никопольский район, повреждены пять жилых домов и коммуникации

Вымогали деньги с предпринимателей: на Харьковщине обезврежена банда во главе с "криминальным авторитетом"

Преступная группировка во главе с заключенным в СИЗО вымогала деньги у предпринимателей под присмотром российского криминального авторитета.

Криминал и ЧП •   •  5819 просмотра
Вымогали деньги с предпринимателей: на Харьковщине обезврежена банда во главе с "криминальным авторитетом"

В Киеве на месяц перекроют движение на развязке вблизи Дегтяревского моста

С 10 февраля по 10 марта будет перекрыто движение транспорта на развязке возле Дегтяревского моста в Киеве в связи с ее реконструкцией.

Общество •   •  10819 просмотра
В Киеве на месяц перекроют движение на развязке вблизи Дегтяревского моста

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Наступающий год Зеленого Деревянного Дракона, начинающийся 10 февраля по лунному календарю, принесет большие возможности для обогащения, развития бизнеса и творчества.

Общество •   •  28753 просмотра
Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

В россии составляют "черный список" блогеров, которые избегают работать в российских соцсетях

Общественная палата россии предлагает создать черный список YouTube-блогеров, не пользующихся российскими социальными сетями, который можно будет использовать для принятия мер против них за игнорирование отечественных платформ.

Общество •   •  13278 просмотра
В россии составляют "черный список" блогеров, которые избегают работать в российских соцсетях

Не может быть 20 тыс. аспирантов за 2 года, когда до этого их было 2 тыс: Корниенко о работе над мобилизационным законопроектом

Коротко о главном: Комитеты обсуждают поправки к законопроекту о мобилизации, включая учет аспирантов, поскольку не может быть внезапного увеличения с 2 000 до 20 000 аспирантов, которые имеют право на призыв в течение 2 лет.

Политика •   •  12410 просмотра
Не может быть 20 тыс. аспирантов за 2 года, когда до этого их было 2 тыс: Корниенко о работе над мобилизационным законопроектом

Почти все заказы на производство дронов получают украинские компании - Данилов

Украинские компании получают почти все государственные заказы на производство беспилотников для обеспечения вооруженных сил страны.

Война •   •  13540 просмотра
Почти все заказы на производство дронов получают украинские компании - Данилов

В Крыму острая нехватка медиков: оккупационные власти не могут найти врачей – Крым.Реалии

По данным российских властей, в оккупированном Крыму не хватает 1500 медицинских работников, что необходимо для надлежащего обслуживания населения полуострова.

Война •   •  14820 просмотра
В Крыму острая нехватка медиков: оккупационные власти не могут найти врачей – Крым.Реалии

Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции

Представитель ЕС раскритиковала "западное" интервью путина, заявив, что он повторил старую ложь и продемонстрировал еще большую враждебность к Западу, не предложив реальных шагов к миру в Украине.

Новости Мира •   •  11434 просмотра
Реакция Еврокомиссии на интервью путина Такеру Крлсону: только повторил свою ложь и манипуляции

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Ограничения на денежные переводы, предложенные Национальным банком Украины и поддержанные Даниилом Гетманцевым, председателем налогового комитета Верховной Рады, могут предоставить налоговым органам полномочия чрезмерно контролировать финансы граждан и сравнивать их доходы и расходы.

Экономика •   •  48945 просмотра
Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты