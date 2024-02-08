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Дніпропетровщина: росіяни сім разів атакували Нікопольський район

Дніпропетровщина: росіяни сім разів атакували Нікопольський район

Київ • УНН

 • 28169 перегляди

Протягом дня російські окупанти сім разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши 17 будинків та зруйнувавши інфраструктуру, але обійшлося без жертв.

Російські загарбники атакували Нікопольський район Дніпропетровщини сім разів від початку доби. Без постраждалих, однак є чимало руйнувань. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

7 атак на Нікопольщину протягом дня. Обстріли з артилерії, удари дронами-камікадзе. Від російського терору потерпали райцентр, Червоногригорівська та Покровська сільська громади.

– поточнив Лисак.

Деталі

За даними очліьника ОВА в районі пошкоджені 17 приватних будинків. А також зрешечені 11 господарських споруд, та ще дві вщент знищені.

Через прильоти побиті автівки цивільних. Крім того, снарядами окупантів зачепило й кілька газогонів та ліній електропередач.

Над усуненням наслідків працюють відповідні служби.

Додатково

Гучно було у Дніпропетровській області й вночі. Під удар російських військ потрапила громада на НІкопольщині, гучно було і на Криворіжжі. Там за даними Лисака, по ворожій "пташці" працювала ППО.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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