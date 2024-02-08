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Днепропетровщина: россияне семь раз атаковали Никопольский район

Днепропетровщина: россияне семь раз атаковали Никопольский район

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 16:51  •  11081 просмотра

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В течение дня российские оккупанты семь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив 17 домов и разрушив инфраструктуру, но обошлось без жертв.

Российские захватчики атаковали Никопольский район Днепропетровщины семь раз с начала суток. Без пострадавших, однако есть немало разрушений. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

7 атак на Никопольщину в течение дня. Обстрелы из артиллерии, удары дронами-камикадзе. От российского террора страдали райцентр, Червоногригорьевская и Покровская сельская громады.

- уточнил Лысак.

Детали

По данным очлиьника ОВА в районе повреждены 17 частных домов. А также изрешечены 11 хозяйственных построек, и еще две полностью уничтожены.

Из-за прилетов побиты машины гражданских. Кроме того, снарядами оккупантов задело и несколько газопроводов и линий электропередач.

Над устранением последствий работают соответствующие службы.

Дополнительно

Громко было в Днепропетровской области и ночью. Под удар российских войск попала община на Никопольщине, громко было и на Криворожье. Там по данным Лысака, по вражеской "птичке" работала ПВО.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
Дніпропетровщина: росіяни сім разів атакували Нікопольський район
Dnipro region: Russians attack Nikopol district seven times
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