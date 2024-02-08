Днепропетровщина: россияне семь раз атаковали Никопольский район
Киев • УНН
В течение дня российские оккупанты семь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив 17 домов и разрушив инфраструктуру, но обошлось без жертв.
Российские захватчики атаковали Никопольский район Днепропетровщины семь раз с начала суток. Без пострадавших, однако есть немало разрушений. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
7 атак на Никопольщину в течение дня. Обстрелы из артиллерии, удары дронами-камикадзе. От российского террора страдали райцентр, Червоногригорьевская и Покровская сельская громады.
Детали
По данным очлиьника ОВА в районе повреждены 17 частных домов. А также изрешечены 11 хозяйственных построек, и еще две полностью уничтожены.
Из-за прилетов побиты машины гражданских. Кроме того, снарядами оккупантов задело и несколько газопроводов и линий электропередач.
Над устранением последствий работают соответствующие службы.
Дополнительно
Громко было в Днепропетровской области и ночью. Под удар российских войск попала община на Никопольщине, громко было и на Криворожье. Там по данным Лысака, по вражеской "птичке" работала ПВО.
Днепропетровщина: россияне семь раз атаковали Никопольский район
В течение дня российские оккупанты семь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив 17 домов и разрушив инфраструктуру, но обошлось без жертв.
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