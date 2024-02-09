Дніпропетровщина: армійці рф обстріляли Нікопольський район, пошкоджені п'ять житлових будинків й комунікації
Київ • УНН
У п'ятницю російська армія продовжила обстріл Нікопольського району, пошкодивши приватні будинки, господарську будівлю, теплицю та лінію електропередач, але, на щастя, ніхто не постраждав, повідомив голова обласної військової адміністрації.
Армійці рф продовжують тероризувати мешканців Нікопольщини. У п’ятницю 9 лютого загарбники обстріляли обласний центр, а також Марганецьку та Покровську громади. Про ситуацію в регіоні розповів очільник ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Кілька разів за день Нікопольський район був під ворожими ударами. Агресор гатив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Цілив артилерією та дронами-камікадзе.
Деталі
Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що через ці обстріли понівечені п’ять приватних будинків, господарська споруда, теплиця та лінія електропередач.
На щастя, люди неушкоджені.
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Протягом четверга російські окупанти сім разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши 17 будинків та зруйнувавши інфраструктуру, але обійшлося без жертв.