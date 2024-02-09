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Майже вцілілий "шахед", запущений рф, знайшли на Дніпропетровщині

Майже вцілілий "шахед", запущений рф, знайшли на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 22722 перегляди

Майже неушкоджений російський безпілотник був виявлений вибухотехніками у Дніпропетровській області.

У Дніпропетровській області вибухотехніки виявили майже вцілілий "шахед", запущений російськими військовими по цивільних об’єктах. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ НП у Дніпропетровській області. 

Деталі 

Повідомляється, що днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник. 

Як зазначається,  він упав на пустирі біля села Дніпропетровської області.

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"Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями" - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо 

Протягом четверга російські окупанти сім разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши 17 будинків та зруйнувавши інфраструктуру, але обійшлося без жертв.

Ворог пізно ввечері вдарив з важкої артилерії по селу на Дніпропетровщині - ОВА09.02.24, 08:38 • 26522 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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