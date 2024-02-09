Майже вцілілий "шахед", запущений рф, знайшли на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Майже неушкоджений російський безпілотник був виявлений вибухотехніками у Дніпропетровській області.
У Дніпропетровській області вибухотехніки виявили майже вцілілий "шахед", запущений російськими військовими по цивільних об’єктах. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ НП у Дніпропетровській області.
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Повідомляється, що днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник.
Як зазначається, він упав на пустирі біля села Дніпропетровської області.
"Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
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