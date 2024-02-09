Почти уцелевший "шахед", запущенный рф, нашли на Днепропетровщине

В Днепропетровской области взрывотехники обнаружили почти уцелевший "шахед", запущенный российскими военными по гражданским объектам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Днепропетровской области.

Детали

Сообщается, что на днях во время очередной российской атаки силы противовоздушной обороны приземлили ударный беспилотник.

Как отмечается, он упал на пустыре возле села Днепропетровской области.

"Боевая часть не взорвалась, все агрегаты на месте. Следующий этап - осторожно снять боевую часть и уничтожить ее. А само беспилотное устройство будет разобрано и исследовано специалистами", - говорится в сообщении.

Напомним

В течение четверга российские оккупанты семь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив 17 домов и разрушив инфраструктуру, но обошлось без жертв.

Враг поздно вечером ударил из тяжелой артиллерии по селу в Днепропетровской области - ОВА