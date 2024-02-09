Почти уцелевший "шахед", запущенный рф, нашли на Днепропетровщине

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
  •  133771 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  164464 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  158453 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  155937 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  182824 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  187084 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  200584 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  243982 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  260001 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235104 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
dneprДнепр
khesa-shakhed-136Шахед-136
Loading...
Новости по теме

Почти уцелевший "шахед", запущенный рф, нашли на Днепропетровщине

Почти неповрежденный российский беспилотник был обнаружен взрывотехниками в Днепропетровской области.

Война •   •  14155 просмотра
Почти уцелевший "шахед", запущенный рф, нашли на Днепропетровщине

В Украину доставили более миллиона доз вакцины против дифтерии и столбняка

Более миллиона доз вакцины против дифтерии и столбняка было доставлено в Украину для проведения плановых прививок в 2024 году.

Здоровье •   •  11699 просмотра
В Украину доставили более миллиона доз вакцины против дифтерии и столбняка

Двое погибших и семеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Два человека погибли и семеро получили ранения в результате российских обстрелов пяти населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки.

Война •   •  14474 просмотра
Двое погибших и семеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Оккупанты на окраинах Авдеевки, но Силы обороны их сдерживают - Барабаш

Глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации сообщил, что пока российские оккупанты находятся на подступах к Авдеевке Донецкой области, украинские военные мужественно сдерживают их и отбивают атаки.

Война •   •  13657 просмотра
Оккупанты на окраинах Авдеевки, но Силы обороны их сдерживают - Барабаш

Трамп побеждает на праймериз в Неваде

Дональд Трамп получил почти все голоса республиканцев на праймериз в штате Невада и 26 делегатов, что еще больше закрепило его статус лидера на номинацию от Республиканской партии в 2024 году.

Новости Мира •   •  12626 просмотра
Трамп побеждает на праймериз в Неваде

"Украина возвращает своих": Зеленский показал видео со вчерашнего обмена пленными

Зеленский поделился видео 51-го обмена пленными между Украиной и Россией, вернув еще 100 украинцев, в частности защитников Мариуполя.

Война •   •  16425 просмотра
"Украина возвращает своих": Зеленский показал видео со вчерашнего обмена пленными

Из-за обстрелов рф Запорожской области за сутки пострадали двое гражданских

Двое гражданских получили ранения в Запорожской области в результате 156 российских обстрелов по региону за прошедшие сутки.

Война •   •  16060 просмотра
Из-за обстрелов рф Запорожской области за сутки пострадали двое гражданских

Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников МОУ, которые подписывают оборонные контракты

Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников оборонного ведомства, которые подписывают оборонные контракты.

Политика •   •  16242 просмотра
Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников МОУ, которые подписывают оборонные контракты

Дефицита электричества нет, в краткосрочные ремонты выведены 3 блока и корпус ТЭС - Минэнерго

Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется, три энергоблока и корпус ТЭС были выведены из эксплуатации для проведения краткосрочных ремонтов.

Экономика •   •  14241 просмотра
Дефицита электричества нет, в краткосрочные ремонты выведены 3 блока и корпус ТЭС - Минэнерго

В Азербайджане окончательно объявили победу Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента страны

Центральная избирательная комиссия Азербайджана официально объявила о победе действующего президента Ильхама Алиева на досрочных президентских выборах с 92,12% голосов после обработки всех бюллетеней.

Новости Мира •   •  13102 просмотра
В Азербайджане окончательно объявили победу Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента страны