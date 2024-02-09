Враг поздно вечером ударил из тяжелой артиллерии по селу в Днепропетровской области - ОВА

Российские войска поздно вечером накануне обстреляли из тяжелой артиллерии село на Никопольщине в Днепропетровской области, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Поздно вечером враг ударил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстрелял одно из сел Марганецкой громады. Обошлось. Погибших и пострадавших нет - написал Лысак в соцсетях.

По его словам, после этого в районе было тихо. Без атак - и на остальной территории области, добавил он.

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