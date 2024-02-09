Ворог пізно ввечері вдарив з важкої артилерії по селу на Дніпропетровщині - ОВА
Київ • УНН
Російські війська вночі обстріляли село в Нікопольському районі Дніпропетровської області з важкої артилерії, але обійшлося без жертв.
Російські війська пізно ввечері напередодні обстріляли з важкої артилерії село на Нікопольщині у Дніпропетровській області, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Пізно ввечері ворог вдарив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв одне з сіл Марганецької громади. Минулося. Загиблих та постраждалих немає
З його слів, після цього в районі було тихо. Без атак – і на решті території області, додав він.
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