Ворог пізно ввечері вдарив з важкої артилерії по селу на Дніпропетровщині - ОВА

Російські війська пізно ввечері напередодні обстріляли з важкої артилерії село на Нікопольщині у Дніпропетровській області, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Пізно ввечері ворог вдарив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв одне з сіл Марганецької громади. Минулося. Загиблих та постраждалих немає - написав Лисак у соцмережах.

З його слів, після цього в районі було тихо. Без атак – і на решті території області, додав він.

Повітряні Сили вночі знищили 10 із 16 "шахедів"