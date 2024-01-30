росіяни вночі дронами атакували Криворіжжя: один збито, інший влучив у цивільну інфраструктуру
Київ • УНН
Російські війська вночі атакували Криворіжжя Дніпропетровської області за допомогою безпілотників; один безпілотник був збитий, а інший влучив у цивільну інфраструктуру, спричинивши пожежу.
Російські війська вночі атакували дронами Криворіжжя у Дніпропетровській області, один знищено, інший поцілив по цивільній інфраструктурі, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Уночі агресор спрямував БпЛА на Криворіжжя. Один шахед оборонці з ПвК "Схід" збили. Інший поцілив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали
Також, з його слів, Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, ворог обстріляв з артилерії. Пошкоджений приватний будинок, 3 господарські споруди, автомобіль.
"Усюди – без загиблих і постраждалих", - зазначив він.
росіяни вдарили по Нікополю, поранено двох молодих людей - ОВА29.01.24, 12:36 • 22163 перегляди