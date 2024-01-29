росіяни вдарили по Нікополю, поранено двох молодих людей - ОВА
Київ • УНН
Нікополь зазнав удару російської артилерії, в результаті чого постраждали двоє молодих людей у віці 19 і 21 року. В одного з них серйозні осколкові поранення голови та грудної клітки, інший буде лікуватися вдома.
Нікополь у Дніпропетровській області зазнав ворожого удару з артилерії, постраждали двоє молодих чоловіків, 19 та 21 років, повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
росіяни вдарили по Нікополю артилерією. Постраждали двоє молодих хлопців, 19 та 21 років
З його слів, перший лікуватиметься вдома. "Другий – важкий. У нього осколкові поранення голови та грудної клітини. Медики надають всю необхідну допомогу", - вказав голова ОВА.
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