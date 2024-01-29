На Дніпропетровщині уламки "шахеда" впали на агропідприємство

У Синельниківському районі на Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника впали на територію агропідприємства та побили дах будівлі. Люди не постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Також зазначається, що вночі російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. По одному з сіл вдарили важкою артилерією.

Загиблих та постраждалих немає.

В інших районах області ніч минула тихо.

У Миколаєві уламки збитого «шахеда» впали на гаражі