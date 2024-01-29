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На Дніпропетровщині уламки "шахеда" впали на агропідприємство

На Дніпропетровщині уламки "шахеда" впали на агропідприємство

Київ • УНН

 • 32391 перегляди

Уламки збитого безпілотника впали на сільськогосподарську будівлю в Дніпропетровській області, пошкодивши дах, але ніхто не постраждав. Крім того, вночі російські війська обстріляли село в Нікопольському районі області з важкої артилерії, також без жертв.

У Синельниківському районі на Дніпропетровщині уламки збитого безпілотника впали на територію агропідприємства та побили дах будівлі. Люди не постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Також зазначається, що вночі російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. По одному з сіл вдарили важкою артилерією.

Загиблих та постраждалих немає.

В інших районах області ніч минула тихо.

У Миколаєві уламки збитого «шахеда» впали на гаражі 02.01.24, 10:25 • 31195 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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