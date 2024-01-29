На Днепропетровщине обломки "шахеда" упали на агропредприятие

В Синельниковском районе Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территорию агропредприятия и побили крышу здания. Люди не пострадали. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Также отмечается, что ночью российские оккупанты обстреляли Марганецкую громаду Никопольского района. По одному из сел ударили тяжелой артиллерией.

Погибших и пострадавших нет.

В других районах области ночь прошла тихо.

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