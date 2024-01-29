россияне ударили по Никополю, ранены двое молодых людей - ОВА

С 2022 года, ВС России потеряли в Украине примерно 7500 единиц танков и бронированных машин - разведка Министерства обороны Великобритании

По данным британской разведки, с февраля 2022 года по январь 2023 года Россия, вероятно, потеряла в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других бронированных машин. В 2023 году Россия потеряла примерно на 40% меньше бронетехники, чем в 2022 году, что, вероятно, связано с более оборонительным позиционированием и все более позиционным характером войны.