россияне ударили по Никополю, ранены двое молодых людей - ОВА
Никополь подвергся удару российской артиллерии, в результате чего пострадали двое молодых людей в возрасте 19 и 21 года. У одного из них серьезные осколочные ранения головы и грудной клетки, другой будет лечиться дома.
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
Что предвещают звезды в период с 29 января по 4 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог.
Украинские бадминтонисты завоевали "серебро" и "бронзу" в смешанном парном разряде на турнире в Исландии
Украинские бадминтонисты Евгения Кантемир и Алексей Титов завоевали серебро в смешанном парном разряде на турнире "RSL Iceland International 2024" в Рейкьявике, а Полина Ткач и Вячеслав Яковлев стали бронзовыми призерами в этом же турнире.
Достройка ХАЭС сделает эту станцию мощнее Запорожской АЭС - министр энергетики
Герман Галущенко рассказал о планах о достройке ХАЭС, которое начнется в 2024 году. Планируется, что ХАЭС получит 4 новых энергоблока, в том числе 2 энергоблока по американской технологии AP1000. После завершения строительства Хмельницкая АЭС станет крупнейшей атомной станцией в Европе.
Незаконно удерживали иностранца и требовали у него деньги: трем столичным правоохранителям грозит до 12 лет за решеткой
ГБР завершило досудебное расследование в отношении трех киевских правоохранителей, которые незаконно удерживали гражданина Швейцарии и украинца в течение 6 дней в марте 2022 года.
Американские инспекторы предоставленного Украине оружия прибыли в Киев
Американские инспекторы прибыли в Киев для надзора и обеспечения подотчетности военной помощи, предоставляемой Украине со стороны США.
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя.
С 2022 года, ВС России потеряли в Украине примерно 7500 единиц танков и бронированных машин - разведка Министерства обороны Великобритании
По данным британской разведки, с февраля 2022 года по январь 2023 года Россия, вероятно, потеряла в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других бронированных машин. В 2023 году Россия потеряла примерно на 40% меньше бронетехники, чем в 2022 году, что, вероятно, связано с более оборонительным позиционированием и все более позиционным характером войны.
Кулеба, Ермак и Сийярто начали переговоры в Ужгороде: пытаются нормализовать украинско-венгерские отношения
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Глава Офиса Президента Андрей Ермак и Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начали в Ужгороде переговоры, направленные на нормализацию украинско-венгерских отношений.
Нанес смертельный удар несовершеннолетнему ножом по голове: мужчина предстанет перед судом
Мужчина предстанет перед судом за смертельный удар ножом 14-летнего парня по голове во время конфликта в Харьковской области.