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россияне ночью дронами атаковали Криворожье: один сбит, другой попал в гражданскую инфраструктуру

россияне ночью дронами атаковали Криворожье: один сбит, другой попал в гражданскую инфраструктуру

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 06:30  •  19738 просмотра

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Российские войска ночью атаковали Криворожье Днепропетровской области с помощью беспилотников; один беспилотник был сбит, а другой попал в гражданскую инфраструктуру, вызвав пожар.

Российские войска ночью атаковали дронами Криворожье в Днепропетровской области, один уничтожен, другой попал по гражданской инфраструктуре, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью агрессор направил БпЛА на Криворожье. Один шахед защитники из ВК "Восток" сбили. Другой попал по гражданской инфраструктуре. Возник пожар, который спасатели уже укротили

- сообщил Лысак в Telegram.

Также, по его словам, Червоногригорьевскую громаду, что на Никопольщине, враг обстрелял из артиллерии. Поврежден частный дом, 3 хозяйственные постройки, автомобиль.

"Повсюду - без погибших и пострадавших", - отметил он.

россияне ударили по Никополю, ранены двое молодых людей - ОВА29 январь 2024, 10:36 • 20091 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
росіяни вночі дронами атакували Криворіжжя: один збито, інший влучив у цивільну інфраструктуру
Russians attacked Kryvyi Rih district with drones at night: one was shot down and another hit civilian infrastructure
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россияне ночью дронами атаковали Криворожье: один сбит, другой попал в гражданскую инфраструктуру

Российские войска ночью атаковали Криворожье Днепропетровской области с помощью беспилотников; один беспилотник был сбит, а другой попал в гражданскую инфраструктуру, вызвав пожар.

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