россияне ночью дронами атаковали Криворожье: один сбит, другой попал в гражданскую инфраструктуру
Киев • УНН
Российские войска ночью атаковали Криворожье Днепропетровской области с помощью беспилотников; один беспилотник был сбит, а другой попал в гражданскую инфраструктуру, вызвав пожар.
Российские войска ночью атаковали дронами Криворожье в Днепропетровской области, один уничтожен, другой попал по гражданской инфраструктуре, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Ночью агрессор направил БпЛА на Криворожье. Один шахед защитники из ВК "Восток" сбили. Другой попал по гражданской инфраструктуре. Возник пожар, который спасатели уже укротили
Также, по его словам, Червоногригорьевскую громаду, что на Никопольщине, враг обстрелял из артиллерии. Поврежден частный дом, 3 хозяйственные постройки, автомобиль.
"Повсюду - без погибших и пострадавших", - отметил он.
россияне ударили по Никополю, ранены двое молодых людей - ОВА29 январь 2024, 10:36 • 20091 просмотр
россияне ночью дронами атаковали Криворожье: один сбит, другой попал в гражданскую инфраструктуру
Российские войска ночью атаковали Криворожье Днепропетровской области с помощью беспилотников; один беспилотник был сбит, а другой попал в гражданскую инфраструктуру, вызвав пожар.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 384 тысячи
По данным Генерального штаба Украины, общие потери рф в результате вторжения с февраля 2022 года составляют около 384 140 человек личного состава, более 6 300 танков, 11 725 бронемашин, 9 144 артиллерийских систем и сотни единиц другой военной техники. В отчете подробно описаны потери российской техники по всем категориям.
Защитники продолжают сдерживать врага на Авдеевском направлении: ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло более 70 боевых столкновений. Тем временем россия нанесла 10 ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры
Какой будет погода в последний месяц зимы: прогноз от Укргидрометцентра
По данным Укргидрометцентра, в феврале среднемесячная температура по всей территории Украины прогнозируется в пределах от 4° мороза до 2° тепла, что на 1-1,5°C выше нормы в южных/восточных областях и Крыму и близко к норме на остальной территории.
Российские СМИ сообщают о массовой атаке беспилотников: БпЛА фиксировали на территории 4-х областей и в оккупированном Крыму
За ночь над несколькими российскими регионами и оккупированным Крымом было обнаружено более двух десятков беспилотников.
День специалиста военно-социального управления ВСУ, Международный день круассана. Что еще можно отметить 30 января
Сегодня, 30 января отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Деятельность этих специалистов направлена на повышение боеспособности украинской армии, укоренение в обществе ее положительного имиджа
ЕС требует срочного аудита БАПОР после обвинений в сотрудничестве его сотрубников с ХАМАС
ЕС призывает к срочному аудиту БАПОР после обвинений Израиля в том, что сотрудники агентства участвовали в атаке ХАМАС. Брюссель также планирует пересмотреть финансирование Агентства.
В Валенсии разоблачена преступная сеть, которая занималась незаконной продажей трупов
В Испании разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконной торговлей трупами. Подозреваемые использовали поддельные документы, чтобы получить доступ к телам умерших в больницах и домах престарелых.
Как снизить уровень стресса - советы специалистов
Ряд привычек могут помочь снизить уровень стресса.
ЦРУ запретило своим аналитикам пользоваться Telegram
Аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место, что заставляет их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к приложению.