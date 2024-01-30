россияне ночью дронами атаковали Криворожье: один сбит, другой попал в гражданскую инфраструктуру

Российские войска ночью атаковали дронами Криворожье в Днепропетровской области, один уничтожен, другой попал по гражданской инфраструктуре, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью агрессор направил БпЛА на Криворожье. Один шахед защитники из ВК "Восток" сбили. Другой попал по гражданской инфраструктуре. Возник пожар, который спасатели уже укротили - сообщил Лысак в Telegram.

Также, по его словам, Червоногригорьевскую громаду, что на Никопольщине, враг обстрелял из артиллерии. Поврежден частный дом, 3 хозяйственные постройки, автомобиль.

"Повсюду - без погибших и пострадавших", - отметил он.

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