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На Дніпропетровщині є кілька влучань від атаки дронами, здійнялися пожежі.

На Дніпропетровщині є кілька влучань від атаки дронами, здійнялися пожежі.

Київ • УНН

 • 30218 перегляди

П'ять безпілотників-камікадзе знищили військову частину в Дніпропетровській області, залишивши 15 000 людей без електрики і пошкодивши будинки в Нікопольському районі.

У ніч на 3 лютого ворог атакував дронами-камікадзе Дніпропетровщину. 5 шахедів знищили ПвК "Схід". Втім, сталося і кілька влучань. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15000 людей. А ще - дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів.

У місті частково знеструмнений швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання

йдеться у повідомленн

Лисак також інформує, що Нікопольщину цієї ночі агресор обстріляв з артилерії. Пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, лінію електропередач.

За даними ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.

Повітряні Сили знищили 9 із 14 ударних дронів росіян03.02.24, 07:01 • 114168 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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