На Дніпропетровщині є кілька влучань від атаки дронами, здійнялися пожежі.
Київ • УНН
П'ять безпілотників-камікадзе знищили військову частину в Дніпропетровській області, залишивши 15 000 людей без електрики і пошкодивши будинки в Нікопольському районі.
У ніч на 3 лютого ворог атакував дронами-камікадзе Дніпропетровщину. 5 шахедів знищили ПвК "Схід". Втім, сталося і кілька влучань. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує УНН.
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Зазначається, що виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15000 людей. А ще - дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів.
У місті частково знеструмнений швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання
Лисак також інформує, що Нікопольщину цієї ночі агресор обстріляв з артилерії. Пошкоджено 2 приватні будинки, господарську споруду, лінію електропередач.
За даними ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.
Повітряні Сили знищили 9 із 14 ударних дронів росіян03.02.24, 07:01 • 114168 переглядiв