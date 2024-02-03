На Днепропетровщине есть несколько попаданий от атаки дронами, поднялись пожары.

В ночь на 3 февраля враг атаковал дронами-камикадзе Днепропетровскую область. 5 шахедов уничтожили ПвК "Восток". Впрочем, произошло и несколько попаданий. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что возникли два пожара. Без света в районе почти 15000 человек. А еще - две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43000 абонентов.

В городе частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения говорится в сообщении

Лысак также информирует, что Никопольщину этой ночью агрессор обстрелял из артиллерии. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач.

По данным ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.

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