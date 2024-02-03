На Днепропетровщине есть несколько попаданий от атаки дронами, поднялись пожары.
Пять беспилотников-камикадзе уничтожили воинскую часть в Днепропетровской области, оставив 15 000 человек без электричества и повредив дома в Никопольском районе.
В течение суток произошло 77 боевых столкновений на фронте - Генштаб
По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отбили 77 боевых столкновений на разных участках фронта.
За ночь в трех областях России якобы сбили семь дронов
По сообщениям, системы противовоздушной обороны в трех российских регионах за ночь сбили в общей сложности семь беспилотников, которые, как утверждается, нацеливались на российские объекты.
Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по врагу за сутки - Генштаб
За минувшие сутки украинские военные нанесли 10 авиационных и ракетных ударов по российским войскам, поразив 3 склада боеприпасов, 1 артиллерийскую установку и районы сосредоточения живой силы и техники противника.
Воздушные Силы уничтожили 9 из 14 ударных дронов россиян
Украинские Воздушные силы сбили 9 из 14 российских ударных беспилотников, запущенных ночью в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областях.
Стало известно, куда попали США во время атаки по Ираку
США нанесли удар по штаб-квартире вооруженных групп и складу стрелкового оружия вблизи Аль-Каима в Ираке, а также ранили людей на позициях в Акашате, согласно сообщению Министерства внутренних дел Ирака и военных источников.
Военно-воздушные и космические силы США объявят о планах масштабной реорганизации 12 февраля
Военно-воздушные и космические силы США завершают разработку планов по объединению некоторых командований и интеграции бомбардировочной и истребительной авиации в единое подразделение в рамках масштабной реорганизации, о которой будет объявлено 12 февраля.
Канада намерена передать Украине авиационные ракеты
Канада рассматривает возможность предоставить Украине тысячи списанных ракет ПВО CRV7 из своего арсенала, но многим из них не хватает боеголовок.
День женщины-врача, День борьбы с ненормативной лексикой. Что еще можно отметить третьего февраля
Именно третьего февраля 1821 года родилась Элизабет Блэквелл, в честь которой и учреждено это событие. Девушка с детства мечтала стать врачом. Но из-за существовавших в то время стереотипов, она долгое время не могла получить профессиональное медицинское образование
В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод, очевидцы пишут о звуках дрона перед возгоранием
Крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде, Россия, после того, как очевидцы сообщили, что слышали звуки беспилотников перед началом пожара.