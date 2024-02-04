Окупанти дві за день били з важкої артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Російські військові двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії, пошкодивши будівлі, в тому числі адміністративну будівлю та приватні будинки, але обійшлося без жертв.
російські військові за сьогодні, 4 лютого, двічі з важкою артитерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Обійшлось без постраждалих. Внаслідок ворожих атак пошкоджені адмінбудівля, приватні будинки та ЛЕП. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Протягом дня агресор двічі бив по Нікополю. Застосовував важку артилерію. На щастя, вціліли люди
За його словами, внаслідок ворожих атак зруйновано господарську споруду. Ще 6 – пошкоджено. Зачепило й адмінбудівлю. Також у місті понівечені 13 приватних осель, авто та лінія електропередач.
Крім того, як повідомляється, гучно було і у Новомосковському районі. "Втім, все минулося", - заявив Лисак.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російське військове керівництво розглядає Дніпропетровщину як одну з основних мішеней для своїх терористичних атак. Україна працює над тим, щоб додати можливостей Силам оборони збивати ракети та дрони та захистити небо.