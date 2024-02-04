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Оккупанты дважды за день били из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

Оккупанты дважды за день били из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 16:57  •  10218 просмотра

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Российские военные дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив здания, в том числе административное здание и частные дома, но обошлось без жертв.

российские военные за сегодня, 4 февраля, дважды из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших. В результате вражеских атак повреждены админздание, частные дома и ЛЭП. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, пишет УНН

В течение дня агрессор дважды бил по Никополю. Применял тяжелую артиллерию. К счастью, уцелели люди

- написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате вражеских атак разрушено хозяйственное сооружение. Еще 6 - повреждены. Задето и админздание. Также в городе повреждены 13 частных домов, авто и линия электропередач. 

Кроме того, как сообщается, громко было и в Новомосковском районе. "Впрочем, все прошло", - заявил Лысак. 

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское военное руководство рассматривает Днепропетровскую область как одну из основных мишеней для своих террористических атак. Украина работает над тем, чтобы добавить возможностей Силам обороны сбивать ракеты и дроны и защитить небо. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Окупанти дві за день били з важкої артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині
Occupants shelled Nikopol in Dnipropetrovs'k region with heavy artillery twice a day
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