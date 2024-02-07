Не встигаємо відновлювати, знову обстріл і знову знеструмлення – директор ДТЕК про ситуацію в прифронтових регіонах

ukenru
19:41 • 38550 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 89369 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 112473 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114594 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229025 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155529 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146125 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132471 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121672 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112850 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.1 м/с
75 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134660 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110399 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52335 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 45258 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 46823 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229025 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384647 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440016 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448423 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357884 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 112473 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130300 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124506 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98375 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107670 перегляди
Актуальне
Не встигаємо відновлювати, знову обстріл і знову знеструмлення – директор ДТЕК про ситуацію в прифронтових регіонах

Не встигаємо відновлювати, знову обстріл і знову знеструмлення – директор ДТЕК про ситуацію в прифронтових регіонах

Київ • УНН

 • 33330 перегляди

Незважаючи на постійні обстріли, які ускладнюють відновлення, ДТЕК працює над відновленням електропостачання в регіонах уздовж лінії зіткнення.

У населених пунктах, що розташовані вздовж лінії фронту, ситуація з енергетичною інфраструктурою найважча. Незважаючи десятки бригад енергетиків, які чергують щодня, відновлювати вкрай важко через постійні обстріли з боку російських загарбників.

Про це, в ефірі марафону "Єдині новини", повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає УНН.

Деталі

На питання щодо ситуації в прифронтових регіонах України і там, де зокрема сьогодні були наслідки російських обстрілів, директор ДТЕК повідомив наступне:

Нажаль ситуація для нас традиційна. По всім регіонам, які межують з лінією фронту – там ситуація найскладніша. Не встигаємо ми відновлювати, оскільки як тільки ми відновили, через годину знову обстріл, знову знеструмлено. 

– сказав він.

Зокрема Сахарук зазначив про Донецьку область, де через постійні обстріли 100-120 тис.споживачів зазвичай без світла. Навіть незважаючи на те, що 50-70 бригад ДТЕК працюють кожного дня на Донеччині.

За словами директора ДТЕК, важка ситуація в Харківській області, - там обстрілюють і область, і місто.

Херсонська область – локальні знеструмлення.

Дніпропетровська область – це Нікополь та прилеглі регіони.

Суми, прикордоння, а також Чернігівська область.

Львів – це наслідок ракетного обстрілу, не артилерійського – там локальні пошкодження.  

- зауважив Сахарук.

Що стосується Києва:

Вранці у столиці були пошкоджені дві високовольтні лінії. Як наслідок були знеструмлені близько 20 тис. споживачів.

На щастя дуже серйозних наслідків ця атака не принесла. Завдяки ППО та діям енергетиків дуже швидко повернули світло у домівки

– зазначив Сахарук.

Разом з тим, якщо оцінювати ситуацію в цілому по країні, за словами Сахарука працюють всі ланки, зараз активний сезон - зимовий період.

Результат цієї важкої роботи – це те, що на території віддаленій від бойових дій відключень немає.

Нагадаємо

Ранкова ракетна атака рф не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми, через пошкодження електромереж є знеструмлення в Києві та Харкові. На сході знову обстріляна підстанція. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Швеція виділяє майже 30 мільйонів євро на проєкти з енергоефективності в Україні07.02.24, 18:13 • 32563 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаЕкономіка
nikopol-bolhariiaНікополь, Болгарія
dtekДТЕК
ukrenerhoУкренерго
khersonska-oblastХерсонська область
ukrainaУкраїна
donetskДонецьк
chernihivЧернігів
lvivЛьвів
sumyСуми
kyivКиїв
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,392.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.60