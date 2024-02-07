Не встигаємо відновлювати, знову обстріл і знову знеструмлення – директор ДТЕК про ситуацію в прифронтових регіонах

У населених пунктах, що розташовані вздовж лінії фронту, ситуація з енергетичною інфраструктурою найважча. Незважаючи десятки бригад енергетиків, які чергують щодня, відновлювати вкрай важко через постійні обстріли з боку російських загарбників.

Про це, в ефірі марафону "Єдині новини", повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає УНН.

Деталі

На питання щодо ситуації в прифронтових регіонах України і там, де зокрема сьогодні були наслідки російських обстрілів, директор ДТЕК повідомив наступне:

Нажаль ситуація для нас традиційна. По всім регіонам, які межують з лінією фронту – там ситуація найскладніша. Не встигаємо ми відновлювати, оскільки як тільки ми відновили, через годину знову обстріл, знову знеструмлено. – сказав він.

Зокрема Сахарук зазначив про Донецьку область, де через постійні обстріли 100-120 тис.споживачів зазвичай без світла. Навіть незважаючи на те, що 50-70 бригад ДТЕК працюють кожного дня на Донеччині.

За словами директора ДТЕК, важка ситуація в Харківській області, - там обстрілюють і область, і місто.

Херсонська область – локальні знеструмлення.

Дніпропетровська область – це Нікополь та прилеглі регіони.

Суми, прикордоння, а також Чернігівська область.

Львів – це наслідок ракетного обстрілу, не артилерійського – там локальні пошкодження. - зауважив Сахарук.

Що стосується Києва:

Вранці у столиці були пошкоджені дві високовольтні лінії. Як наслідок були знеструмлені близько 20 тис. споживачів.

На щастя дуже серйозних наслідків ця атака не принесла. Завдяки ППО та діям енергетиків дуже швидко повернули світло у домівки – зазначив Сахарук.

Разом з тим, якщо оцінювати ситуацію в цілому по країні, за словами Сахарука працюють всі ланки, зараз активний сезон - зимовий період.

Результат цієї важкої роботи – це те, що на території віддаленій від бойових дій відключень немає.

Нагадаємо

Ранкова ракетна атака рф не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми, через пошкодження електромереж є знеструмлення в Києві та Харкові. На сході знову обстріляна підстанція. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Швеція виділяє майже 30 мільйонів євро на проєкти з енергоефективності в Україні