Ранкова ракетна атака рф не завдала критичних наслідків для енергосистеми, дефіциту не прогнозується - Укренерго

ukenru
19:41 • 39230 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 90457 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 112955 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115038 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229634 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155816 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146412 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132588 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121691 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112855 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110718 перегляди
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44501 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52798 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46098 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47543 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229634 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384812 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440147 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448546 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358000 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 112955 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130362 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124556 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98438 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107707 перегляди
Актуальне
Ранкова ракетна атака рф не завдала критичних наслідків для енергосистеми, дефіциту не прогнозується - Укренерго

Ранкова ракетна атака рф не завдала критичних наслідків для енергосистеми, дефіциту не прогнозується - Укренерго

Київ • УНН

 • 102529 перегляди

Ранкова ракетна атака росії спричинила відключення електроенергії в Києві та Харкові, пошкодивши місцеві електромережі, в той час як національна енергосистема України залишалася стабільною і дефіциту електроенергії не передбачалося.

Ранкова ракетна атака рф не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми, через пошкодження електромереж є знеструмлення в Києві та Харкові. На сході знову обстріляна підстанція. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Наслідки атаки

"Через пошкодження двох високовольтних ліній 110 кВ місцевих електромереж в Києві знеструмлено 19 400 споживачів, заклади охорони здоров’я. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Протягом 3-4 годин енергоживлення буде відновлено", - повідомили в Укренерго.

"У Харкові через пошкодження мереж "Харківобленерго" знеструмлено близько 1000 споживачів", - ідеться також у повідомленні.

Високовольтні лінії електропередачі Укренерго, як зазначається, працюють в нормальному режимі.

Споживання і генерація

Як вказано, сьогодні станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 5,8% нижчий за відповідний показник вівторка, 6 лютого. "Причини – під час ракетних атак споживання електроенергії знижується", - зазначили в Укренерго.

Зазначається, що "електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів". "Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується", - повідомили в Укренерго.

Протягом доби на теплових електростанціях, як вказано, в аварійний ремонт виведено 2 енергоблоки. На атомних електростанціях знижено потужність роботи одного з енергоблоків для проведення ремонтних робіт.

Аварійна допомога

"У ніч на сьогодні, 7 лютого, на запит польського оператора PSE була активована аварійна допомога для енергосистеми Польщі загальним обсягом 1200 МВт-год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Вітряна погода на території Польщі сприяла роботі електростанцій на ВДЕ. Через це з 00:00 до 06:00, в години мінімального споживання, польська енергосистема мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії", - зазначили у компанії.

Експорт/імпорт

Експорт сьогодні здійснюється в нічні та денні години в Словаччину, Румунію та Молдову. Імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Словаччини, Румунії та Молдови, повідомили у НЕК.

Мережі

"Учора ввечері росіяни знову обстріляли підстанцію Укренерго, що знаходиться в прифронтовому районі на сході", - повідомили у компанії.

Також зазначається, що внаслідок ракетного та артилерійського обстрілів є пошкодження в мережах "Харківобленерго" та прифронтових регіонах.

Також є нові пошкодження через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської областей.

Через погодні умови на ранок знеструмлено 14 населених пунктів в Волинській області.

З технічних причин є відключення в Кіровоградській області.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
ukrenerhoУкренерго
rumuniiaРумунія
slovachchynaСловаччина
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова
donetskДонецьк
kropyvnytskyiКропивницький
mykolaivМиколаїв
kyivКиїв
kharkivХарків
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,646.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23