Ранкова ракетна атака рф не завдала критичних наслідків для енергосистеми, дефіциту не прогнозується - Укренерго

Ранкова ракетна атака рф не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми, через пошкодження електромереж є знеструмлення в Києві та Харкові. На сході знову обстріляна підстанція. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Наслідки атаки

"Через пошкодження двох високовольтних ліній 110 кВ місцевих електромереж в Києві знеструмлено 19 400 споживачів, заклади охорони здоров’я. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Протягом 3-4 годин енергоживлення буде відновлено", - повідомили в Укренерго.

"У Харкові через пошкодження мереж "Харківобленерго" знеструмлено близько 1000 споживачів", - ідеться також у повідомленні.

Високовольтні лінії електропередачі Укренерго, як зазначається, працюють в нормальному режимі.

Споживання і генерація

Як вказано, сьогодні станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 5,8% нижчий за відповідний показник вівторка, 6 лютого. "Причини – під час ракетних атак споживання електроенергії знижується", - зазначили в Укренерго.

Зазначається, що "електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів". "Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується", - повідомили в Укренерго.

Протягом доби на теплових електростанціях, як вказано, в аварійний ремонт виведено 2 енергоблоки. На атомних електростанціях знижено потужність роботи одного з енергоблоків для проведення ремонтних робіт.

Аварійна допомога

"У ніч на сьогодні, 7 лютого, на запит польського оператора PSE була активована аварійна допомога для енергосистеми Польщі загальним обсягом 1200 МВт-год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Вітряна погода на території Польщі сприяла роботі електростанцій на ВДЕ. Через це з 00:00 до 06:00, в години мінімального споживання, польська енергосистема мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії", - зазначили у компанії.

Експорт/імпорт

Експорт сьогодні здійснюється в нічні та денні години в Словаччину, Румунію та Молдову. Імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Словаччини, Румунії та Молдови, повідомили у НЕК.

Мережі

"Учора ввечері росіяни знову обстріляли підстанцію Укренерго, що знаходиться в прифронтовому районі на сході", - повідомили у компанії.

Також зазначається, що внаслідок ракетного та артилерійського обстрілів є пошкодження в мережах "Харківобленерго" та прифронтових регіонах.

Також є нові пошкодження через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської областей.

Через погодні умови на ранок знеструмлено 14 населених пунктів в Волинській області.

З технічних причин є відключення в Кіровоградській області.