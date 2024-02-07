Утренняя ракетная атака рф не нанесла критических последствий для энергосистемы, дефицита не прогнозируется - Укрэнерго
Киев • УНН
Утренняя ракетная атака россии вызвала отключение электроэнергии в Киеве и Харькове, повредив местные электросети, в то время как национальная энергосистема Украины оставалась стабильной и дефицита электроэнергии не предвиделось.
Утренняя ракетная атака рф не нанесла критических последствий для стабильной работы энергосистемы, из-за повреждения электросетей есть обесточивание в Киеве и Харькове. На востоке снова обстреляна подстанция. Возникновение дефицита в энергосистеме не прогнозируется. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.
Последствия атаки
"Из-за повреждения двух высоковольтных линий 110 кВ местных электросетей в Киеве обесточены 19 400 потребителей, учреждения здравоохранения. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. В течение 3-4 часов энергопитание будет восстановлено", - сообщили в Укрэнерго.
"В Харькове из-за повреждения сетей "Харьковоблэнерго" обесточены около 1000 потребителей", - говорится также в сообщении.
Высоковольтные линии электропередачи Укрэнерго, как отмечается, работают в нормальном режиме.
Потребление и генерация
Как указано, сегодня по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии на 5,8% ниже соответствующего показателя вторника, 6 февраля. "Причины - во время ракетных атак потребление электроэнергии снижается", - отметили в Укрэнерго.
Отмечается, что "электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей". "Возникновение дефицита в энергосистеме не прогнозируется", - сообщили в Укрэнерго.
В течение суток на тепловых электростанциях, как указано, в аварийный ремонт выведено 2 энергоблока. На атомных электростанциях снижена мощность работы одного из энергоблоков для проведения ремонтных работ.
Аварийная помощь
"В ночь на сегодня, 7 февраля, по запросу польского оператора PSE была активирована аварийная помощь для энергосистемы Польши общим объемом 1200 МВт-ч. Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Ветреная погода на территории Польши способствовала работе электростанций на ВИЭ. Поэтому с 00:00 до 06:00, в часы минимального потребления, польская энергосистема имела избыток электроэнергии и запросила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии", - отметили в компании.
Экспорт/импорт
Экспорт сегодня осуществляется в ночные и дневные часы в Словакию, Румынию и Молдову. Импорт электроэнергии осуществляется в течение суток из Словакии, Румынии и Молдовы, сообщили в НЭК.
Сети
"Вчера вечером россияне снова обстреляли подстанцию Укрэнерго, которая находится в прифронтовом районе на востоке", - сообщили в компании.
Также отмечается, что в результате ракетного и артиллерийского обстрелов есть повреждения в сетях "Харьковоблэнерго" и прифронтовых регионах.
Также есть новые повреждения из-за обстрелов в сетях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской областей.
Из-за погодных условий на утро обесточены 14 населенных пунктов в Волынской области.
По техническим причинам есть отключения в Кировоградской области.
Утренняя ракетная атака рф не нанесла критических последствий для энергосистемы, дефицита не прогнозируется - Укрэнерго
Утренняя ракетная атака россии вызвала отключение электроэнергии в Киеве и Харькове, повредив местные электросети, в то время как национальная энергосистема Украины оставалась стабильной и дефицита электроэнергии не предвиделось.
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