У Києві повернули світло у будинки після ранкової атаки рф -ДТЕК

Енергетики відновили електропостачання всім мешканцям Дніпровського району столиці, які залишилися без світла після ранкової ворожої атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДТЕК.

Енергетики ДТЕК заживили всіх мешканців Дніпровського району, хто залишився без електропостачання після ранкової атаки. Всього 29 100 родин. Будинки підключили за резервними схемами живлення, щоб якнайшвидше повернути світло киянам - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще тривають ремонтні роботи, щоб відновити нормальну роботу електромереж.

Нагадаємо

У Києві через падіння уламків внаслідок ранкової ракетної атаки відомо про пошкодження двох високовольтних ліній, енергетики обіцяли повернути світло у будинки протягом трьох-чотирьох годин.