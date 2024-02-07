В Киеве вернули свет в дома после утренней атаки рф -ДТЭК

Энергетики восстановили электроснабжение всем жителям Днепровского района столицы, которые остались без света после утренней вражеской атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Энергетики ДТЭК запитали всех жителей Днепровского района, кто остался без электроснабжения после утренней атаки. Всего 29 100 семей. Дома подключили по резервным схемам питания, чтобы как можно быстрее вернуть свет киевлянам - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще продолжаются ремонтные работы, чтобы восстановить нормальную работу электросетей.

Напомним

В Киеве из-за падения обломков в результате утренней ракетной атаки известно о повреждении двух высоковольтных линий, энергетики обещали вернуть свет в дома в течение трех-четырех часов.