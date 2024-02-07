В Киеве вернули свет в дома после утренней атаки рф -ДТЭК

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  166948 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
  •  193463 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  190981 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  222750 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  235200 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  197299 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  183758 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  280856 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356510 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Киеве вернули свет в дома после утренней атаки рф -ДТЭК

В Днепровском районе Киева восстановлено электроснабжение домов, которые были обесточены из-за повреждений, вызванных российским ракетным обстрелом.

Война •   •  14494 просмотра
В Киеве вернули свет в дома после утренней атаки рф -ДТЭК

Вражеский удар по Киеву: Кличко заявил, что под завалами могут находиться тела

Спасатели разбирают завалы 18-этажного жилого дома в Киеве, который пострадал от российской ракетной атаки, опасаясь, что под обломками могут быть найдены еще тела.

Война •   •  18226 просмотра
Вражеский удар по Киеву: Кличко заявил, что под завалами могут находиться тела

Атака рф на Киев: пожар в доме ликвидировали, травмы получили 19 человек

Атака на Киев вызвала пожар в многоквартирном доме, который удалось потушить: 40 человек были эвакуированы, 26 спасены, но 4 погибли и 19 получили ранения.

Война •   •  25655 просмотра
Атака рф на Киев: пожар в доме ликвидировали, травмы получили 19 человек

Найденные обломки с маркировкой и особыми характеристиками: Рувин о работе экспертов КНИИСЭ на местах утренних попаданий в Киеве

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз начали собирать обломки от ракетных ударов в Киеве, чтобы идентифицировать оружие и предоставить доказательства для уголовных расследований.

Война •   •  24498 просмотра
Найденные обломки с маркировкой и особыми характеристиками: Рувин о работе экспертов КНИИСЭ на местах утренних попаданий в Киеве

Данилов о слухах об отставке Залужного: раздувание ситуации без нормативно-правовых документов - опасно

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что слухи об отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины являются опасными без юридических документов, подтверждающих это решение.

Война •   •  23317 просмотра
Данилов о слухах об отставке Залужного: раздувание ситуации без нормативно-правовых документов - опасно

Евросоюз передал Украине беспилотную машину для разминирования MV-10

Европейский Союз передал Украине машины разминирования DOK-ING MV-10, которые помогут сделать опасную задачу разминирования более безопасной и эффективной.

Война •   •  22044 просмотра
Евросоюз передал Украине беспилотную машину для разминирования MV-10

Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере пять человек погибли и более 30 пострадали - Генпрокурор

Генеральный прокурор сообщил, что в результате массированной атаки россии на 6 областей Украины погибли по меньшей мере 5 человек и более 30 получили ранения, а удары разрушили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Война •   •  19055 просмотра
Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере пять человек погибли и более 30 пострадали - Генпрокурор

Чешское правительство обсуждает первый шаг к вступлению в еврозону на фоне споров в правящей коалиции

До октября 2024 года правительство Чехии запросит мнение Национального экономического совета о целесообразности присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM II) как предпосылки для введения евро.

Экономика •   •  15997 просмотра
Чешское правительство обсуждает первый шаг к вступлению в еврозону на фоне споров в правящей коалиции

США продолжают поставки вооружения в Украину - Пентагон

США продолжают поставлять Украине военную технику, приобретенную по программе USAI, и будут делать это годами по долгосрочным контрактам, заявляют в Пентагоне.

Война •   •  27202 просмотра
США продолжают поставки вооружения в Украину - Пентагон

Глава МИД Швейцарии надеется, что Китай может "помочь" в мирных переговорах по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис надеется, что Китай поможет в мирных переговорах о прекращении войны в Украине.

Война •   •  24262 просмотра
Глава МИД Швейцарии надеется, что Китай может "помочь" в мирных переговорах по Украине