Не успеваем восстанавливать, снова обстрел и снова обесточивание - директор ДТЭК о ситуации в прифронтовых регионах

В населенных пунктах, расположенных вдоль с линией фронта, ситуация с энергетической инфраструктурой самая тяжелая. Несмотря на десятки бригад энергетиков, которые дежурят ежедневно, восстанавливать крайне трудно из-за постоянных обстрелов со стороны российских захватчиков.

Об этом, в эфире марафона "Единые новости", сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает УНН.

Детали

На вопрос о ситуации в прифронтовых регионах Украины и там, где в частности сегодня были последствия российских обстрелов, директор ДТЭК сообщил следующее:

К сожалению ситуация для нас традиционная. По всем регионам, которые граничат с линией фронта - там ситуация самая сложная. Не успеваем мы восстанавливать, поскольку как только мы восстановили, через час снова обстрел, снова обесточено. - сказал он.

В частности Сахарук отметил о Донецкой области, где из-за постоянных обстрелов 100-120 тыс. потребителей обычно без света. Даже несмотря на то, что 50-70 бригад ДТЭК работают каждый день в Донецкой области.

По словам директора ДТЭК, тяжелая ситуация в Харьковской области, - там обстреливают и область, и город.

Херсонская область - локальные обесточивания.

Днепропетровская область - это Никополь и прилегающие регионы.

Сумы, приграничье, а также Черниговская область.

Львов - это следствие ракетного обстрела, не артиллерийского - там локальные повреждения.

Что касается Киева:

Утром в столице были повреждены две высоковольтные линии. Как следствие были обесточены около 20 тыс. потребителей.

К счастью очень серьезных последствий эта атака не принесла. Благодаря ПВО и действиям энергетиков очень быстро вернули свет в дома - отметил Сахарук.

Вместе с тем, если оценивать ситуацию в целом по стране, по словам Сахарука работают все звенья, сейчас активный сезон - зимний период.

Результат этой тяжелой работы - это то, что на территории удаленной от боевых действий отключений нет.

Напомним,

Утренняя ракетная атака рф не нанесла критических последствий для стабильной работы энергосистемы, из-за повреждения электросетей есть обесточивание в Киеве и Харькове. На востоке снова обстреляна подстанция. Возникновение дефицита в энергосистеме не прогнозируется. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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