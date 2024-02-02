На Дніпропетровщині через атаку дронів під землею застрягли 100 шахтарів

Через знеструмлення від атаки дронів по Криворізькому району під землею опинилися 100 працівників шахт. Частину з них вже підняли на поверхню. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Зазначається, що вночі 2 лютого російська армія атакувала Криворізький район безпілотниками. Три шахеди збили оборонці з ПвК "Схід". Однак є і влучання БпЛА.

Це призвело до знеструмлення більш ніж 40 тис абонентів. Зокрема, двох шахт. Під землею залишилися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню. йдеться у повідомленні

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