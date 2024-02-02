На Днепропетровщине из-за атаки дронов под землей застряли 100 шахтеров из-за атаки дронов

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  144485 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  162672 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  166391 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158256 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На Днепропетровщине из-за атаки дронов под землей застряли 100 шахтеров из-за атаки дронов

Из-за отключения электроэнергии, вызванного атакой беспилотника в Криворожском районе Украины, более 100 шахтеров оказались в ловушке под землей, но некоторые из них были спасены.

Общество •   •  21639 просмотра
На Днепропетровщине из-за атаки дронов под землей застряли 100 шахтеров из-за атаки дронов

Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения врага - Генштаб

Авиация Вооруженных сил Украины 1 февраля нанесла удары по 13 местам дислокации живой силы и техники противника и 1 зенитной установке, сообщает Генеральный штаб.

Война •   •  20039 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения врага - Генштаб

Forbes: украинская атака могла остановить производство самого смертоносного российского беспилотника

Взрыв на российском заводе по производству беспилотников в августе, возможно, нарушил производство смертоносных беспилотников "Ланцет", что привело к уменьшению количества их ударов по украинским войскам.

Война •   •  37583 просмотра
Forbes: украинская атака могла остановить производство самого смертоносного российского беспилотника

КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет у своего западного побережья в пятницу, что стало четвертым подобным запуском за последнюю неделю, по данным южнокорейских военных.

Новости Мира •   •  31912 просмотра
КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья

В Кривом Роге без света люди и предприятия: россияне попали в подстанцию Укрэнерго

Удар российского беспилотника повредил подстанцию "Укрэнерго", в результате чего люди и предприятия в Кривом Роге остались без электроэнергии.

Война •   •  32504 просмотра
В Кривом Роге без света люди и предприятия: россияне попали в подстанцию Укрэнерго

Глава Генштаба ВС Румынии призвал готовиться к войне с Путиным

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Румынии призвал европейские страны, включая Румынию, подготовиться к возможности распространения российской агрессии на запад, заявив, что Владимир Путин может пойти на дальнейшую эскалацию, если ему удастся достичь успеха в Украине.

Новости Мира •   •  28699 просмотра
Глава Генштаба ВС Румынии призвал готовиться к войне с Путиным

Исследователи разработали кепку, которая будет направлять пользователей с нарушениями зрения

Исследователи разработали умную кепку, которая может ориентировать слабовидящих пользователей, определяя красный или зеленый сигнал светофора с помощью оптоэлектронного датчика.

Здоровье •   •  28996 просмотра
Исследователи разработали кепку, которая будет направлять пользователей с нарушениями зрения

День сурка, День работы голышом. Что еще можно отметить второго февраля

Сегодня, во многих странах мира все желающие приобщаются ко Дню сурка - событию, как считается, по которому можно определить, когда закончится зима и наступит весна. Еще в Древнем Риме второго февраля будили от зимней спячки ежика и по его поведению прогнозировали, каким будет приход весны. Обычай сохранился у западноевропейских народов, в частности, у немцев.

УНН Lite •   •  24872 просмотра
День сурка, День работы голышом. Что еще можно отметить второго февраля

"Украина избежала риска ежегодного вето на выделение финансовой помощи ЕС", - Кулеба

Украина избежала риска ежегодного вето на выделение финансовой поддержки со стороны ЕС.

Экономика •   •  33129 просмотра
"Украина избежала риска ежегодного вето на выделение финансовой помощи ЕС", - Кулеба

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал верфь

Ким Чен Ын осмотрел судостроительный завод и отметил важность укрепления военно-морских сил для подготовки к войне после того, как Северная Корея испытала новые крылатые ракеты, запускаемые с подводных лодок.

Новости Мира •   •  24753 просмотра
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал верфь