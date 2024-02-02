На Днепропетровщине из-за атаки дронов под землей застряли 100 шахтеров из-за атаки дронов

Из-за обесточивания от атаки дронов по Криворожскому району под землей оказались 100 работников шахт. Часть из них уже подняли на поверхность. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью 2 февраля российская армия атаковала Криворожский район беспилотниками. Три шахеты сбили защитники из ПвК "Восток". Однако есть и попадания БпЛА.

Это привело к обесточиванию более чем 40 тыс абонентов. В частности, двух шахт. Под землей остались более 100 рабочих. Часть из них уже подняли на поверхность. говорится в сообщении

Дополнение

По Никопольщине агрессор бил из артиллерии. Целился по Марганцу и Мировской громаде. Люди невредимы.

По уточненной информации, из-за вчерашней атаки на Покровскую сельскую общину пострадал 37-летний мужчина. У него осколочные ранения и перелом. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Кривом Роге без света люди и предприятия: россияне попали в подстанцию Укрэнерго