Дніпропетровщина: у Павлограді через ракетний удар рф травмовано жінку
Київ • УНН
Внаслідок російських ракетних обстрілів Павлограда та ударів безпілотників у Нікопольському районі щонайменше троє людей отримали поранення, пошкоджено кілька будинків та об'єктів інфраструктури.
Росіяни завдали ракетного удару по Павлограду, та атакували дронами Нікопольський район на Дніпропетровщині. Через ці атаки щонайменше три людини були поранені. Про ситуацію в регіоні прозвітував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
За уточненою інформацією, через вранішній ракетний удар по Павлограду поранена людина. Це 30-річна жінка. Вибуховою хвилею вибило вікна у трьох будинках – дво- та п'ятиповерхівках.
Деталі
За даними Лисака від самого ранку окупанти атакували Нікопольський район. Зокрема, загарбники запустили 5 дронів-камікадзе по Марганецькій громаді. Покровська сільська була під артобстрілом. Через що там постраждали дві людини.
Загалом, за підрахунками голови ОВА в районі пошкоджені три приватні будинки і два господарські споруди. А ще – автівка, газогін та лінія електропередач.
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Раніше УНН писав, що окупаційні війська рф вночі вдарили по Новомосковську на Дніпропетровщині. В результаті обстрілу знищена майже вся комунальна техніка міста.